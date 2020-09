25/09/2020 - Pandemia

¿Cuándo es necesario asistir a un consultorio para febriles?

Mientras la pandemia de Covid-19 avanza en Tucumán y cada día hay más casos positivos, desde el sector de salud solicitaron a la población ser criteriosa a la hora de acudir a un consultorio para febriles.

Concretamente en el caso del hospital Néstor Kirchner, su director, Pablo Marengo, expresó, en entrevista con Radio Nacional, que solo deben concurrir al consultorio exclusivo para febriles aquellas personas que tienen sintomatología compatible con la enfermedad.

El problema es la cantidad de gente que hay, que quieren ser atendidos y que no tienen sintomatología. Viene porque quieren que le hagamos el hisopado, o porque estuvieron en una reunión o pasaron por el frente de alguien que estaba positivo y ellos quieren saber. Esto no está indicado. Está indicado sólo para los sintomáticos”, afirmó Marengo.

El titular del Kirchner explicó que en ese caso “vienen a arriesgarse, primero, a un lugar donde teóricamente viene la gente que está posiblemente enferma. Si no tienen síntomas no tiene sentido, porque no corresponde el hisopado. Se les da un formulario para que ellos carguen como contacto estrecho si lo han sido y se aíslen, y luego epidemiología hace el seguimiento como corresponde”.

Por otro lado, Marengo informó que “se están atendiendo entre 120 y 150 pacientes por día, con un promedio de 3.000 pacientes al mes por lo que se otorgan turnos para atención”.

Asimismo, recomendó usar “Tuc-Salud”, la aplicación para dispositivos móviles del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, de descarga gratuita, donde se puede buscar los consultorios febriles y la app le indica el más cercano a su domicilio para evitar movilizarse a grandes distancias.