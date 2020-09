AMPLIAR Chala en conferencia con intendentes

18/09/2020 - Pandemia

Chahla e intendentes evaluaron la situación de cada municipio

La ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, se refirió al foro que se desarrolló durante la jornada junto a todos los intendentes de la provincia, en el cual se realizaron diagnósticos de situación de cada municipio y se delinearon estrategias de trabajo en contexto de pandemia.

“Fue muy interesante. A partir de las 9.30 de la mañana hicimos una introducción con diagnóstico de situación de la vigilancia epidemiológica en la provincia de Tucumán, cómo es el escenario hoy en toda la provincia y después pudimos hablar municipio por municipio acerca de cuáles tienen circulación comunitaria y cuáles no, cuáles pueden evitarla porque tienen pocos casos y por conglomerado y sobre todo cuáles son las acciones costo-efectivas en este momento de la pandemia”, sostuvo la ministra.

En ese sentido la titular de la cartera sanitaria destacó que se viene desarrollando un muy buen trabajo junto a los referentes territoriales, ya que es notable el gran compromiso puesto en juego, especialmente en estos momentos en los que Tucumán está tan flexibilizado.

“Tengamos en cuenta que todas las provincias demoraron más en sus flexibilizaciones, incluso algunas hasta hace poco como Buenos Aires que abrió bares recién hace 20 días y nosotros llevamos ya un tiempo considerable incorporándolas. Esta circulación viral nos ha permitido prepararnos como sistema, pero tenemos muchos contagios”, agregó Chahla, al tiempo que insistió en lo problemático de ser los segundos en densidad de población después de CABA a nivel nacional y en un espacio territorial reducido.

“Este virus para no reproducirse requiere del distanciamiento físico, es decir que justamente una de las medidas costo-efectivas más preventivas que conocemos, es una de las que más se nos dificultan llevar adelante aquí por nuestras características. Por eso pedimos a los intendentes la ayuda para evitar al máximo la circulación de personas”, afirmó.

La disminución de la circulación de personas es fundamental y la mejor vía para reducir la circulación viral, junto a la búsqueda activa de febriles.

“Lo ideal es que concurran con su barbijo a nuestros centros de febriles y si eso no es posible, estamos haciendo el trabajo de captarlos con nuestros operativos. Todos aquellos locales que ofrecen servicios esenciales deben cumplir con el protocolo, no permitir el ingreso de demasiadas personas juntas, destinar personal al control de febriles, proveer de solución alcohólica, espaciar los horarios de atención, limpiar las superficies de contacto periódicamente y respetar las distancias de 2 metros entre personas que esperan. Hoy más que nunca tenemos que ser estrictos para que esto no termine en un gran aumento de casos”, finalizó.