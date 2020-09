AMPLIAR Añez pretende arreglar con Mesa

17/09/2020 - Presidenciales de Bolivia

Temerosa de una probable derrota ante el MAS, renunció Añez a su candidatura

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que decidió bajar su candidatura para las elecciones presidenciales de Bolivia."Si no nos unimos, vuelve Morales", dijo Áñez al fundamentar su decisión.

Sigue.

“Hoy dejó de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que, a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección”, dijo mediante un video.

La decisión se anunció un día después de conocerse la encuesta Tu Voto Cuenta, que ubicó a Añez en cuarto lugar de la preferencia electoral. Dicho estudio señala que el MAS ganaría en primera vuelta al sobrepasar el 40% de los votos ante la división de sus adversarios.

Añez se postuló por la alianza JUNTOS, que reunió a partidos como Demócratas, Sol.bo, Unidad Nacional y otros. Su candidatura habría generado críticas porque antes, siendo presidenta, había dicho que no se postularía.

“Si no nos unimos, vuelve Morales; si no nos unimos, la democracia pierde; si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa, de verdad está en juego la democracia en Bolivia”, manifestó la mandataria.

Llamó “a la unidad de los que creen en la democracia”.

No aclaró a quién apoyará para adelante, pero indicó que al postulante que se erija como “el candidato democrático para enfrentar al MAS” le pide que conserve los bonos, la pacificación, la estabilidad económica y el 10% del presupuesto para salud.

“Le pido que conserve el coraje que hemos tenido para luchar por la democracia y la libertad”, agregó.

Añez anunció que seguirá en sus funciones como presidenta hasta la instalación de un nuevo mandatario electo.

Previo a la difusión de este mensaje hubo intensas negociaciones con Comunidad Ciudadana, la fuerza que postula a la presidencia a Carlos Mesa, quien marcha segundo en las encuestas de intención de voto, a fin de intercalar candidaturas a cambio de este respaldo, según trascendió.