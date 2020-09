17/09/2020 - Recitales

Luis Salinas y Héctor Saleme en los jueves del Setiembre Musical

El virtuoso guitarrista Luis Salinas y el destacado músico tucumano Héctor Saleme estarán mañana en el Ciclo de música y entrevistas que se emite online por La Gaceta Play -y que también puede verse por canal 11 de CCC- todos los jueves a las 21, en el marco de la 60 edición del Septiembre Musical, organizado por el Ente Cultural de Tucumán.

El programa podrá además seguirse online a través de sus plataformas oficiales.

El cantautor tucumano brindará un mini recital –grabado desde el Teatro San Martín- con el acompañamiento musical de Franco Nazur (percusión), Facundo Galván (guitarra) y Damián Paz (teclado). Durante la cuarentena el artista no paró, la semana pasada cumplió seis meses ofreciendo recitales en vivo por las redes sociales.

En su repertorio fusiona matices de lo tradicional con la música contemporánea. Su trayectoria en el folklore arrancó en 2004 con el dúo Atrapasueños, con el que cosechó muchos premios. Su carrera como solista comenzó en 2009 y desde entonces participó en los festivales más importantes del país; en ese mismo año fue distinguido por la comisión del Festival Nacional de Cosquín en los Espectáculos Callejeros. En 2012 presentó su primer disco “Ilusiones”, al que le sigue “Milagros” (2017).

En tanto, Salinas relanzará su show de streaming realizado recientemente, acompañado por su hijo Juan Salinas y Alejandro Tula, donde hará un repaso por sus grandes éxitos, fusionando estilos para que la gente desde sus hogares pueda disfrutar de un gran momento musical.

El guitarrista autodidacta, es un improvisador nato con una original capacidad interpretativa. “Todos tenemos una condición natural para algo. No es lo que te gusta sino lo que podés hacer, el resto es trabajar. No pretendo ser mejor que alguien, quiero ser el mejor Salinas posible. Mi música más que nada tiene que ser fluida y sincera, si uno no se emociona, el público tampoco”, asegura el reconocido artista, de quien George Benson dijo: “Ya es uno de mis guitarristas favoritos”.

Antes de lograr el reconocimiento mundial, Salinas fue aceptado en Casa. Su música, que abarca distintos géneros bajo el concepto del jazz y la improvisación, es reconocida por los grandes artistas de nuestro país.

A lo largo de su carrera compartió discos con Chico Navarro, Chango Nieto, María Graña, Peteco Carabajal y fue convocado por el Chango Farías Gómez a participar en el disco de Mercedes Sosa “Corazón Libre” y luego grabó con ella en su último disco “Cantora”.

Compartió el escenario del Teatro Colón con Dino Saluzzi; presentó su Música Argentina en escenarios internacionales junto a grandes como BB KING, Tomatito, Chucho Valdés, entre muchos otros. En su disco “Sin Tiempo” participa Luis Alberto Spinetta. Baden Powel, Hermeto Pascoal, Djavan, Scott Henderson, Gambele, son algunos otros músicos con los que ha compartido espectáculos y apoyan su carrera.