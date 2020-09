15/09/2020 - Dengue

Instan a los vecinos a eliminar criaderos de Aedes aegypti

Ante la proximidad de la temporada estival, el Sistema Provincial de Salud de la Provincia refuerza las acciones para prevenir y concientizar sobre el dengue en Tucumán.

Al respecto, Andrea Lascano, directora de Control y Vigilancia de Arbovirus de la Dirección de Epidemiología del SIPROSA, entrevistada en Radio LV12 explicó que el Sistema Provincial de Salud de la Provincia refuerza las acciones para prevenir el dengue en la provincia y anticipó que la próxima semana se iniciará un ciclo de conversaciones virtuales sobre la enfermedad trasmitida por el Aedes aegypti.

Una vez que ha terminado la temporada del brote que tuvo Tucumán este año, desde Salud se trabajó fuertemente en que las familias tomen conciencia en la importancia de eliminar todos aquellos recipientes que pudieran acumular agua y que hagan un recorrido por las viviendas para identificar los criaderos que a veces uno no se da cuenta que existen. “Botellas, macetas sin agujeros, basura entre las plantas pueden ser potenciales criaderos y todo hay que eliminarlo todo antes que aparezcan las lluvias, porque pueden contener huevos del que finalmente nacerá el mosquito”, explica la profesional.

“Tucumán no es una provincia endémica del virus, por lo tanto nosotros necesitamos que alguien infectado ingrese a la provincia e infecte a nuestros mosquitos para que ocurran casos. En este momento nosotros no tenemos circulación viral”, aclaró Lascano.

En cuanto al trabajo para prevenir y concientizar sobre la enfermedad transmitida por el mosquito en época de pandemia, la directora de Control y Vigilancia de Arbovirus explicó que se ha modificado bastante. “Creo que la epidemia que hemos tenido de dengue si puede haber llegado a concientizar a la familia y al grupo familiar. El mensaje tiene que ser que en mi manzana no tiene que haber criaderos, tratar de conectarme con mis vecinos de alguna manera”

En este sentido, destacó que el Estado realiza el mantenimiento de los espacios públicos y brinda información a comunas y municipios sobre el desmalezamiento, mantener los sitios baldíos limpios y verificar que no existan recipientes en la vía publica, porque también pueden actuar como un foco.

Lascano contó que la semana próxima dará inicio un ciclo de conversaciones en vivo a través de Instagram para ofrecer a la comunidad y a la sociedad civil la posibilidad de consultar y de preguntar sobre dengue. “Muchas veces no se sabe cuáles son los recipientes que realmente contienen o donde puede criarse el mosquito Aedes aegypti, no saben cómo hacer el tratamiento, o donde dirigirse para eliminar algún recipiente en su domicilio porque no lo pueden eliminar ellos”, indicó.

Para la referente. la situación del Covid-19 plantea un escenario completamente diferente al verano anterior,”porque al estar cerradas las fronteras la circulación de gente va a ser totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados otros años “.

Por último, Lascano instó a la sociedad a se constante en la prevención del dengue. “Tenemos que tener conciencia de que en nuestra casa y nuestra manzana se crían los moquitos, eliminando los criaderos las probabilidades cosa de que al ingresar un caso positivo y contagie a nuestros mosquitos nosotros tengamos la menor probabilidad de contagiarnos”.