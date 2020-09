AMPLIAR Lideres campesinos de Arroyito anuncian rechazo de la mercadería del EPP

13/09/2020 - Secuestrado

Sin prueba de vida de Denis, indígenas y campesinos rechazaron los víveres impuestos por el EPP

Mientras continuaba la vigilia en espera de que el insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) liberara al exvicepresidente de Paraguay Oscar Denis y a su chofer, su familia inició el reparto de víveres exigido por los secuestradores pese a que el grupo rebelde no dio la prueba de vida prometida, pero los artículos fueron rechazados por indígenas y campesinos.

Asimismo, el médico particular del rehén advirtió sobre su delicado estado de salud y el Gobierno reforzó este domingo la seguridad en la Penitenciaría del Buen Pastor, donde se encuentran recluidas dos cabecillas de la organización ilegal, pero el resto de las presas reclamó el traslado de las guerrilleras a otra cárcel aduciendo que se sienten inseguras con su presencia.

Mientras tanto, este mediodía una larga fila de vehículos circuló por el centro de Asunción, en las inmediaciones de la Catedral, para pedir las liberaciones de los dos secuestrados, describió el diario Última Hora.

La familia de quien fuera vicepresidente de Federico Franco (2012-13) comenzó a distribuir este domingo los víveres que el EPP exigió para liberar al político, para ser destinados a comunidades indígenas.

Tres camiones con alimentos y otros productos básicos partieron con el objeto de repartir la carga en siete núcleos campesinos de la zona de Arroyito, en el departamento Concepción.

"Como muestra de predisposición de la familia vamos a empezar a entregar los víveres sin tener la prueba de vida, sin darnos un canal de comunicación con nuestro padre", dijo Beatriz Denis, hija de Oscar y vocera de la familia, según el diario asunceño ABC Color.

Sin embargo, indígenas y campesinos rechazaron esas donaciones forzosas y exigieron la liberación de los secuestrados por el EPP.

"No queremos víveres, queremos liberación de los secuestrados, Oscar Denis y nuestro hermano indígena (Adelio Mendoza), esa es la postura de la Coordinadora Líderes Bajo Chaco", expresó Remigio Romero, vocero de esa entidad que aglutina a 75 comunidades indígenas.

La Coordinadora confirmó que las 75 comunidades, que van desde el río Concepción hasta Boquerón ya están avisadas vía telefónica y por redes sociales, ya que por la pandemia no se pueden hacer reuniones presenciales, según el diario Hoy.

"Vamos a sentirnos como simpatizantes de estos criminales, entonces decidimos no aceptar, ya me respondieron los representantes y tampoco van a recibir", concluyó Romero.

Una postura similar anunció la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Concepción: "Tenemos carencias pero no aceptamos nada que no venga por parte del Estado; le pedimos disculpas a la familia del señor Oscar Denis pero no podemos aceptar víveres de un grupo terrorista", dijo su dirigente Juan Ángel al canal Telefuturo.

Los panfletos del EPP indican que si las parcialidades rechazan los víveres, entonces se deberá buscar otras personas que sí las acepten.

En tanto, el médico particular del exvicepresidente, David Insaurralde, advirtió que el rehén padece hipertensión, diabetes y dislipidemia, por lo que cada día debe tomar varios medicamentos y recibir cinco o seis comidas.

"Fue sometido a una cirugía de prótesis de aorta abdominal en 2018 a raíz de un aneurisma, eso lo pone en una condición delicada con respecto a su salud; es complicado manejar un paciente así en este tipo de situaciones y no sabemos bajo qué condiciones lo tienen", dijo Insaurralde a la televisora C9N, según el diario local La Nación.

Por otra parte, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó al Canal Trece de Asunción que tras los últimos sucesos en el norte del país, donde opera el EPP, se decidió reforzar la seguridad en la cárcel de mujeres, donde están recluidas Carmen Villalba y Francisca Andino, dos de las cabecillas del Ejército del Pueblo Paraguayo.

Villalba figura en la lista de prisioneros que el EPP pidió al Gobierno que sean excarcelados a cambio de la liberación de Denis, quien fue secuestrado el jueves por ese grupo.



Las reclusas "presentaron una nota para avisar sobre la manifestación, hablan de que no se sienten seguras con Carmen, piden que ella sea trasladada y señalan que por su presencia se hicieron requisas recientemente”, confirmó Pérez al diario Última Hora.

Con banderas blancas, patrias y el lazo simbólico de la paz, realizaron la movilización bajo el lema Paraguay sin EPP, como muestra de apoyo a las familias víctimas del nuevo secuestro cometido por el grupo armado.

El ultimátum del EPP fue anunciado el viernes, con plazo hasta la medianoche de este domingo para que se cumpla la liberación de Alcides Oviedo Brítez y Carmen Villalba.