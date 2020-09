AMPLIAR Vizcarra podría ser obligado a renunciar durante el fin de semana

11/09/2020 - Golpe

Congreso peruano acorrala a Vizcarra por casos de corrupción

Vizcarra está contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre la contratación de un cantante. Seis partidos anunciaron que pedirán su destitución.

El Congreso de Perú prepara un "golpe de Estado" al abordar una moción de destitución del presidente Martín Vizcarra por supuesta "incapacidad moral", afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ayer viernes, mientras que cerca de la medionoche continuaba una ardua y caliente sesión.

"Prácticamente lo que está haciendo en estos momentos el Congreso es dar un golpe de Estado porque está haciendo una interpretación arbitraria de lo que dice la Constitución referente a lo que es la vacancia del presidente", dijo el general retirado del Ejército y número dos del gobierno en entrevista con el medio RPP.

"El llamado de (el presidente del legislativo Manuel) Merino a las fuerzas armadas es porque sabe que está rompiendo el orden constitucional", agregó Martos poco antes de que el Congreso comience a debatir la moción de "vacancia" presidencial.

"Que las Fuerzas Armadas, que la ciudadanía, tenga la seguridad que actuaremos en estricto cumplimiento del orden constitucional", dijo Merino el jueves en la noche al convocar la sesión parlamentaria.

Vizcarra quedó el jueves contra las cuerdas al ser acusado, tras la difusión de unos audios, de pedir a sus asesores que mintieran a una investigación parlamentaria sobre la polémica contratación de un cantante. Seis partidos anunciaron que pedirán su destitución.

"No voy a renunciar, no me voy a correr", afirmó Vizcarra en un mensaje por televisión al país el jueves en la noche.

Esta nueva y sorpresiva crisis política estalló cuando Perú es uno de los países más afectados por la pandemia de covid-19 en el mundo, con más de 710.000 contagios y 30.344 muertos.

Hasta dónde habrá llegado la inestabilidad en el país, que Vizcarra recibió por la tarde un impensado apoyo de parte del ex presidente y también procesado por corrupción, el general Ollanta Humala.

