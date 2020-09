10/09/2020 - Pandemia

Intensivistas piden extremar las medidas de bioseguridad

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hizo pública una carta en la que llama a la población a no desafiar al virus y señala la difícil situación que enfrentan día a día como trabajadores al observar en las calles cómo la gente deambula sin mantener las medidas de bioseguridad recomendadas .

El jefe del Departamento de Enfermería del hospital Padilla, Marcelo Morales, contó en el programa “LG Central” que ven con gran preocupación que un sector de la comunidad “no entiende que estamos en época de pandemia, que tenemos que respetar las recomendaciones a los fines de no contagiarse”. Y, en ese sentido se explayó: “Vemos en la calle incluso personas que deambulan sin barbijos. Hay ciclistas que suben a Yerba Buena y luego se paran en grupo de 20 a compartir una bebida o a charlar sin barbijo. Esa falta de cuidados nos preocupa”.

Morales, también llevó tranquilidad sobre la ocupación de camas en las Unidades de Terapias Intensivas de los hospitales tucumanos cabecera de Covid-19 al comentar que se debe tener en cuenta que en estos centros asistenciales se reciben pacientes sospechosos de coronavirus y “muchas veces tienen otra patología respiratoria, por lo cual no podemos decir que están llenos de pacientes con Covid”.

Respecto al personal, Morales explicó que el recurso humano de Salud también es pasible de contagiarse y, “de hecho hay muchos profesionales de la salud contagiados en la calle, no en el hospital. Ese personal que estuvo en contacto con sus compañeros provoca que todo un equipo de trabajo salga del sistema de salud, y no hay recambio para esto ni acá ni en ninguna parte del mundo”. Es por ello, asegura el profesional, que piden a la comunidad mantener la distancia, el lavado de manos, usar el barbijo y todas las recomendaciones que permanentemente se están dando en todos lados.

El paciente con covid positivo es altamente demandante porque genera una neumonía bilateral, explica en la nota el jefe de Enfermería del hospital Padilla, lo cual lo pone en una insuficiencia respiratoria. “Por todos los medios se trata que el paciente no entre en asistencia respiratoria mecánica, sino que se evite, se use otras alternativas. Si el paciente no responde va a un ventilador”, detalló.