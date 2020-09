09/09/2020 - En las redes

Manzur y Jaldo manifestaron su apoyo a Fernández ante sedición policial

El gobernador Juan Manzur salió hoy a respaldar al presidente Alberto Fernández a través de sus redes sociales: “Como gobernador de Tucumán expreso mi total apoyo al Presidente, a la Democracia y a las instituciones republicanas. El peronismo es y será siempre respetuoso y defensor de la voluntad popular”.

“En la Argentina hemos vivido momentos difíciles a lo largo de nuestra historia y los hemos superado con mucho esfuerzo. Hoy como sociedad debemos apostar a la paz, al consenso y a construir un país justo y solidario para todos los argentinos”, expresó el primer mandatario provincial a través de su cuenta de Twitter.

En igual sentido se manifestó el vicegobernador Osvaldo Jaldo a través de Facebook: “Desde Tucumán, junto al Gobernador Juan Manzur, ratificamos nuestro apoyo y compromiso con el Presidente Alberto Fernández y el sistema democrático argentino. Cuidar la República y las instituciones es un deber que tenemos todos como ciudadanos. El peronismo seguirá levantando la bandera del respeto y la tolerancia, fundamentalmente de la voluntad popular. Trabajamos por un país más justo, solidario e inclusivo”.

El apoyo desde la provincia llega en momentos en que efectivos de la policía bonaerense realizan hoy una tercera jornada consecutiva de protestas en reclamo de aumentos salariales y mejoras laborales. A la manifestación que habían realizado en el Puente 12 de La Matanza, sumaron hoy una concentración en las puertas de la Quinta Presidencial de Olivos. Según informó Infobae, esta mañana Alberto Fernández convocó a quienes participaban de las protestas en las inmediaciones de la residencia presidencial a exponer sus reclamos y recibió la negativa de estos. La respuesta de los policías bonaerenses enojó a Alberto Fernández, que pretendía un contacto directo para conocer las exigencias sindicales, al margen de la información que recibe de Axel Kicillof y de los intendentes del Conurbano. En las últimas horas, las protestas se trasladaron a otros puntos del país. Uniformados de Chaco, Jujuy, Río Negro, Chubut y Santa Fe encabezaron manifestaciones en simultáneo al reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Juan Grabois, referente de organizaciones sociales había convocado a una manifestación por la “paz y la democracia” en la Quinta de Olivos para esta noche a las 20. Sin embargo, el Presidente desalentó la movilización dado el contexto de la pandemia de coronavirus. “Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

