08/09/2020 - Tomarán exámenes para previas

Unos 10 mil alumnos podrán completar el secundario

El ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer; brindó una entrevista televisiva a Telefé Noticias en referencia al anuncio de fechas de exámenes previos para el nivel secundario. Aprovechó la oportunidad para comentar detalles del sistema de evaluación que se llevará delante de manera general para todos los niveles.

“La clave es cumplir el calendario y que educación no se detenga. Nosotros hemos anunciado que la provincia va en cumplimiento del calendario, cumplir con las fechas y las tomas de examen. Estos son los exámenes de materias previas, es decir materias que han sido cursadas el año 2019 y que hay alumnos que adeudan rendir esas materias. También son casos que están pendientes para que puedan terminar el colegio. Eso estamos hablando de entre 8 y 10 mil jóvenes que pueden terminar sus estudios. Son materias adeudadas, ese examen es el que se va a dar entre el 15 y el 17 y del 22 al 25 (de septiembre). Buscamos que puedan terminar”, inició el titular de la cartera educativa.

En ese mismo sentido destacó el buen funcionamiento de las evaluaciones en el ámbito virtual en otros niveles: “Viene en línea con lo que hicimos con los alumnos de Educación Superior que pusimos a disposición exámenes y que quiero destacar, lo hicimos con toda la disposición de tecnología y la seguridad en tecnología que esto significa”.

Respecto de la acreditación del ciclo lectivo comunicó: “Por otro lado están los exámenes trimestrales que son para todos los alumnos de la provincia. Ya se tomaron dos y queda uno que se toma cuando se cierra el año que es un examen integral. Vamos a respetar la fecha de examen. Vamos a evaluar pero vamos a acompañar. A nadie se le puede escapar, por una cuestión de sensibilidad con la familia, con los chicos, que este ha sido un año diferente. Pero evaluar nos permite por un lado, poner en valor todo el trabajo enorme que hizo la docencia, porque se están dando clases. Una de las cosas que permite la evaluación, es saber el contacto que han tenido. Están las encuestas, pero también está lo que uno camina. Nosotros lo que podemos ver es que el WhatsApp funciona como herramienta. Tenemos una buena llegada en materia de virtualidad y tenemos una llegada asegurada de manera analógica con la radio, con la tele, con el cuadernillo”.

Asimismo destacó la necesidad de la llegada de internet de manera libre para poder acceder a esos contenidos educativos. “Lo he sostenido desde el principio: donde hay una necesidad, hay un derecho, y hay una necesidad de que la gente tenga acceso libre a internet con uso educativo. Eso lo he planteado desde un primer momento y es lo que vemos en el acceso a la telefonía como servicio público. Es un camino que se tiene que construir con el Estado porque el Estado solo no va a poder”, comentó.

Finalmente, se dirigió a las familias y los estudiantes y los instó a continuar con el trabajo académico llevado adelante a lo largo de todo el año. “No aflojen, no es momento de relajarse, es momento de estudiar porque eso es lo que permite que el ciclo se pueda llevar adelante. Entendemos que ha sido un año difícil, vamos a evaluar pero también vamos a acompañar. Vamos a llevar adelante un mecanismo de apoyo para que puedan aprender y de ese modo puedan ir acreditando los saberes, que, como todos los años hay una parte que se hace en diciembre, otra en febrero y otra en junio, no hay mayores novedades. Lo que sí es un año particular en el que se han priorizado contenidos. Que los papás les digan a los chicos que estudien. Es un mensaje muy importante porque los ciclos son siempre la continuidad. Un alumno que esté en un grado va a pasar a otro grado pero no va a pasar a costa de no tener completos los contenidos. Lo que tenemos que asegurar nosotros es que los chicos cuando promueven un año lo promuevan habiendo adquirido esos conocimientos. Por eso es que la promoción no es automática”.