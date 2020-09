07/09/2020 - En General

Odontología: cuándo acudir a una consulta presencial

Debido a la actualidad sanitaria de la provincia, actualmente las consultas odontológicas se ven reducidas a la atención únicamente de urgencias.

La odontóloga del hospital Avellaneda, María Agustina Zubiaurre, explicó que están trabajando con urgencias odontológicas y recepción de pacientes internados en salas, ya sean adultos o pediátricos.

Con respecto a cómo los pacientes pueden detectar casos de consulta presencial, la odontóloga explicó que, si hay dolor de manera ininterrumpida, deben concurrir para ser atendidos y recibir indicación de medicación para realizar un seguimiento del proceso agudo.

En relación a aquellos dolores no espontáneos, es decir que son producidos por algún estímulo, como contacto con sustancias muy calientes o frías, la referente dijo que no se trata de urgencia, por lo que no deben asistir al centro sanitario por este tipo de consulta: ¨No estamos haciendo práctica odontológica que implica operatoria y arreglos, es decir ningún procedimiento que genere aerosoles con el uso de turbinas ni jeringa triple¨.

En este sentido, la doctora adelantó que en las puertas de acceso al efector hay un control previo al ingreso donde el personal realiza a los pacientes preguntas de triage para determinar la urgencia e ingreso al lugar.

Por otra parte, Zubiaurre comentó que ante el aumento de casos positivos de coronavirus en la provincia hubo una baja considerable en las consultas, lo que indica que los pacientes están tomando los recaudos necesarios y respetando el aislamiento para minimizar las posibilidades de contagio.

Para finalizar, la odontóloga explicó que para la atención cumplen con estrictos protocolos de bioseguridad, con todos los elementos de protección personal, y con la asepsia necesaria de las áreas de trabajo con la debida desinfección entre turnos para cuidar su salud y la de los pacientes.