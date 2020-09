AMPLIAR Leiva y Pedicone - Foto Telefé Tucumán

06/09/2020 - Charla entre Pedicone y Leiva por causa Bussi

Dan conocer los audios por tráfico de influencias

El camarista Enrique Pedicone grabó la charla con el juez de la Corte provincial, Daniel Leiva, donde le pedían regular la intensidad de un expediente del legislador Ricardo Bussi.

El juez de impugnaciones Enrique Pedicone acusó al juez de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva, por tráfico de influencias, coacción y violación a los deberes de funcionario público. Grabó dos charlas que tuvo el 28 de julio pasado, la primera lo habría hecho desde su propio despacho en un primer contacto y luego en un bar de la capital tucumana. Luego ambas grabaciones fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos

Ese día había una audiencia para tratar la causa en la que Ricardo Bussi, hijo del exgobernador Antonio Domingo Bussi, está acusado por abuso sexual y por corrupción en el manejo de fondos ilegales. Según la denuncia, Leiva le habría pedido al camarista que "regulara la intensidad" del manejo del expediente de la causa a Bussi, líder del bloque de Fuerza Republicana en la Legislatura local.

Estas conversaciones, según la presentación del propio Pedicone, fueron transcriptas en un acta por el su secretario Fernando Valladares que el viernes pasado realizó un descargo y manifestó en un escrito que no accedió a los audios de los que dio fe en un acta.

Valladares manifestó: "El 28 de julio de 2020, siendo las 8.30 aproximadamente, Su Señoría Enrique Pedicone me indicó que proceda a confeccionar acta, orden a la cual accedí por dar cumplimiento al superior. El momento de la confección del acta fue previo a iniciar audiencia programada, ante lo cual su pedido fue realizado de forma intempestiva y con celeridad". Esta presentación de Valladares fue formalizada a las 19.48 del viernes.

"Su Señoría verbalizó el contenido del acta de un audio, del cual yo desconocía su contenido y procedencia, y no pudiendo constatar la veracidad de sus dichos, ni pudiendo identificar ni dar fe de quién provenían, sólo me limité a escribir lo que Su Señoría me dictaba. La confección del acta fue de forma manuscrita a pedido de Su Señoría. Accedí a su pedido por el temor reverencial de su persona y cargo", agregó.

Por su parte el vocal de la Corte, Daniel Leiva, habló con la prensa, luego de la declaración del secretario que labró el acta. "Dejó de ser mi palabra contra la del juez (Enrique) Pedicone. Ahora es el funcionario judicial que labró el acta quien dice que lo que el denunciante afirma es falso", aseguró.

Ante este escenario, Enrique Pedicone decidió hacer públicos los audios a la prensa .

La transcripción de la grabación:

Pedicone: contame negrito porque estamos…. Leiva: 2 minutos, el temas es el siguientePedicone: va a estar la prensa hoy, toda la historia… van los pañuelos verdes….

Leiva: haber el concepto es este: vos sabes la relación de odio y amor que tenemos con ese espacio que nos es funcional.

Pedicone: lo sabe todo el mundo

Leiva: el tema es el siguiente…. Que el dice es, lo tengo que manejar en lo posible de mantenerla a esta gente, toda esa cosa que anda dando vueltas, lo que es ese grupo, tengo que mantenerla junta para que no se desmadre o se van con uno, se van con este otro…. Entonces que es lo que dice: sin hacer macana sacudirlo al tipo que tenga que sacudir, vos sabrás…. Yo la verdad es que yo ni la entiendo a la causa es una cosa que es entre chuparle el pingo y cuentas bancarias….

Pediconne: es por un abuso sexual…

Leiva: El temas es que temes que manejarlo con un equilibrio porque tenes todo aval, entonces de no llega al punto de generar una situación que el tipo este pueda herir la imagen de la cámara, porque ahí y se nos arma el quilombo, hasta capaz que un fuego cruzado amigo que se les ha ido de las manos ojo no. Entonces no que el pedido, porque la verdad que no te pueden pedir nada, poniéndote en otros términos si vos queres corroborarlo esto de alguna manera con Osvaldo.

Pediccone: si vos me decís que hablaste con Osvaldo no tengo porque dudarlo

Leiva: es así, me ha llamado para eso y Juan también me dijo, estuve hablando con él el otro día y me dijo una cosa que tenemos que ser cuidadosos en lo posible de mantenernos juntos… porque nosotros estamos con el gobierno y este espacio, yo hablo todavía como en primera persona (rie) así es el tema amigo

Pedicone: hablas como si estuvieras ahí….Corte

Leiva: el tema es que hay un interés en que no se llegue al punto de que generemos algún elemento que habilite que al tipo lo tengamos que detonar dentro de la legislatura… yo nose que e slo que se tiene que reslver en esta audiencia.

Pedicone: van a aser varias audiencias, esta es la primera poruqe no podemos saber hasta…

Leiva: inaudible

Pedicone: el juez de primera instancia un tal Cardozo que yo no conozco lo tiene acorralado, entonces el termina sumiendo que el entiende que acá hay algo raro. La verdad que no lo conozco al expediente. Sabes de que depende Daniel de lo que se vea en la cancha, hasta acá está todo bien, pero ahí arriba vos estas inspirado como defensor, estas inspirado como fiscal, ahí arriba tenemos que hacer el equilibrio, por eso notas que estoy ansioso porque además es una audiencia jodida porque aparece alguien

Leiva: la prensa, la prensa todo lo jode… sin hacer pelotudeces porque nadie te pide que te vayas a inmolar, el tema es que… siga picando abajo, volverlo a donde tiene que estar, que se maneje la intensidad qué vaya y vuelva a instrucción…. Más que nada despegártelo del tema como para que siga picando bajo porque la medida que pique arriba ya nos va a llegar a nosotros en algún momento y no llegar a un punto de no retorno.

Defensa de Leiva asegura que los audios son falsos

“Hoy hemos tomado conocimiento a través de La Gaceta de los supuestos audios. Digo supuestos porque claramente se trata de algo armado. Como primera medida, negamos rotunda y enfáticamente que haya existido la pretendida conversación que el juez (Enrique) Pedicone denuncia y que esa grabación sea real”. Las afirmaciones corresponden a Esteban Jerez, abogado defensor del vocal de la Corte Daniel Leiva, en la causa en la que está denunciado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencia, coacción y violación de los deberes de funcionario público, según informó La Gaceta.

Pedicone sostiene que el 28 de julio pasado Leiva lo cito en un bar para pedirle que “maneje la intensidad” del proceso contra el legislador Ricardo Bussi por presunto abuso sexual y corrupción, según el opositor fuese más o menos funcional al oficialismo. El actual juez de Impugnación de la Capital denuncia que grabó a Leiva y los audios que él entregó a la prensa fueron publicados ayer en varios medios.

Jerez remarcó que no sólo Leiva desmiente haber mantenido jamás una conversación de esa índole con Pedicone, sino que el propio secretario de la Sala I de la Cámara Conclusional, Fernando Valladares, declaró el viernes en la Justicia que no tuvo acceso a los audios y que el acta en la que da fe de los contenidos de las grabaciones le fue dictada por Pedicone. “Valladares dice que a las 8.30 del 28 de julio, Pedicone lo obligó a manuscribir un documento y que le dictó el contenido de un diálogo que, según la denuncia del juez, recién iba a ocurrir una hora después. Esa declaración no sólo impugna las actas: fundamentalmente, impugna los audios. Las grabaciones son truchas”, sostuvo el ex fiscal anticorrupción.

“Es evidente que esas grabaciones están fabricadas. Pedicone concurría asiduamente al despacho de Leiva porque ambos mantenían una relación amistosa y de plena confianza. Pero Leiva nunca le pidió nada por la causa Bussi ni por ninguna otra. El diálogo que denuncia Pedicone con audios entregados en la prensa y no en la Justicia, reitero, jamás existió”, concluyó.