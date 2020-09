AMPLIAR Añez en la plaza central de Santa Cruz de la Sierra

02/09/2020 - Presidenciales de Bolivia

Áñez: No me puedo bajar de la candidatura; somos la garantía de que Evo no va a volver

La cabecilla de la dictadura impuesta en Bolivia, Jeanine Áñez afirmó que no declinará su candidatura a la presidencia, pues aseguró que aún resta mucho por hacer, tanto en el ámbito de la salud debido al COVID-19, como por la reactivación económica.

"No me puedo bajar (de la candidatura), porque tenemos un camino recorrido y somos la garantía de que Evo Morales no va a volver (...). Hay un interés porque todos vivamos en libertad y tranquilos. Tenemos el camino de la salud que todavía no hemos terminado, nos falta mucho por hacer; tenemos la reactivación económica que ya está en marcha", afirmó Añez.

"Tenemos mucho por hacer. Yo no hago las cosas a medias y la población creo que por eso apuesta: por tener un sistema democrático, libertades, economía, salud, creo que esa es la prioridad", agregó.



En enero de este año, Jeanine Áñez confirmó su postulación a la presidencia del país por la alianza Juntos; luego, el empresario Samuel Doria Medina fue presentado como su acompañante de fórmula para candidatear por la vicepresidencia.

En ese marco, el binomio fue inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para participar en las elecciones generales, que debían realizarse en mayo, pero luego fueron pospuestas para el 18 de octubre, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.