AMPLIAR Los dirigentes destituyentes Gilber Caro y Renzo Prieto liberados ayer

31/08/2020 - Politica

Gobierno venezolano indultó a políticos opositores en intento de reconciliación

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó ayer el indulto de 110 dirigentes opositores entre ellos más de 20 diputados, y exhortó a la oposición a concurrir a las elecciones parlamentarias de diciembre.

“La intención del Gobierno bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional, para la unión nacional, para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas y democráticas”, afirmó el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

El funcionario dijo que la vicepresidentaDelcy Rodríguezy los ministros del Interior y de Servicios Penitenciarios, general Néstor Reverol e Iris Varela, “quedan encargados de ejecutar el presente decreto”, aunque hasta esta tarde no se había reportado la excarcelación de ninguno de los beneficiarios.

“Aprovechemos la oportunidad estelar de la próxima elección para dirimir todas esas controversias”, agregó el ministro en un mensaje a través de la cadena oficial de radio y televisión, en el que leyó el decreto presidencial.

El indulto “beneficia a 110 ciudadanos actores políticos de la derecha venezolana, de ellos 23 diputados principales y cuatro suplentes”, afirmó el diario Últimas Noticias, pese a que la medida también recae sobre chavistas disidentes, como el politólogo Nícmer Evans, preso desde hace 50 días.

Entre los beneficiarios de la dispensa figuran Gilber Caro (también preso), Freddy Guevara (refugiado en la embajada de Chile) y José Guerra, Miguel Pizarro, Américo De Grazia, Tomás Guanipa, Mariela Magallanes y Richard Blanco, todos ellos exiliados.

Además, están incluidos otros legisladores que permanecen en Venezuela pero con la inmunidad parlamentaria allanada, como Henry Ramos Allup (presidente del antiguo partido socialdemócrata Acción Democrática, AD), Juan Pablo Guanipa (actual primer vicepresidente de la AN) e Ismael León.

Rodríguez aseguró que los 110 indultados “tienen la oportunidad de participar en las elecciones” del 6 de diciembre.

“Todos tenemos derecho para ser o no candidatos al parlamento nacional, por lo tanto no hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento del decreto y la participación o no en el evento electoral”, explicó.

Los indultos fueron rechazados por varios dirigentes opositores, incluso algunos de los propios beneficiados.

"Ni Maduro es presidente ni en Venezuela hay estado de derecho; por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor", escribió en Twitter Magallanes, quien vive en Italia desde el año pasado.

"Si usted quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo", dijo De Grazia, por la misma red social, a Maduro.

El decreto de indulto se produjo en el contexto del conflicto de poderes todavía vigente entre el Ejecutivo chavista y el Legislativo de mayoría opositora, y cuando está en marcha el proceso para renovar la composición la Asamblea Nacional (AN, parlamento) en los comicios del 6 de diciembre, a los cuales la mayoría de la oposición -que aparece cada vez más fracturada- anunció que no concurrirá.

En una declaración firmada por 27 partidos y divulgada a principios de este mes, esa mayoría opositora argumentó su abstención electoral a diversas medidas adoptadas por el oficialismo para neutralizar el holgado control del parlamento que la oposición consiguió en las urnas a fines de 2015.

Pero esa decisión ahondó las diferencias dentro de la oposición, lo que quedó de manifiesto en los últimos días, cuando la exdiputada María Corina Machado -referente de uno de los sectores más radicales del antichavismo- desairó públicamente el llamado a una estrategia unitaria hecho por Guaidó tras reunirse con él.



En ese contexto, fuentes políticas venezolanas aseguraron a Télam que crecen las posibilidades de que Capriles -que siempre representó a los sectores más moderados de la oposición y a menudo quedó enfrentado con VP, el partido del cual surgió Guaidó-, decida alentar la participación de una lista de candidatos para las elecciones de diciembre.

Para ese supuesto fin, ya inscribió un nuevo partido, llamado La Fuerza del Cambio, por afuera de Primero Justicia (PJ), la agrupación que fundó a principios de siglo y de la que es considerado uno de sus máximos referentes, y que meses atrás fue intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que designó a su frente a autoridades aliadas al gobierno chavista, igual que sucedio con AD, VP y otros cuatro partidos opositores.