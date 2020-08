30/08/2020 - Salud

"Las medidas que se toman son para el cuidado de la población"

El gobernador, Juan Manzur, y la ministra de Salud Pública de la Provincia, Rossana Chahla, recorrieron ayer el hospital modular anexo a la Policlínica de Lomas de Tafí e hicieron un balance de la situación epidemiológica en Tucumán, en el marco de la circulación viral comunitaria de coronavirus.

"Hoy tenemos más de 100 pacientes internados, de los cuales más de 20 están en terapia intensiva y nueve con asistencia respiratoria mecánica, en estado crítico. El sistema de salud está con capacidad de respuesta, pero vemos que la curva de contagio va en aumento. Las alarmas suenan por la velocidad de duplicación de casos que hay. Por eso, la ministra está privilegiando el cuidado de la salud de toda la población”, dijo Manzur.

Respecto a las últimas restricciones del Comité Operativo de Emergencias (COE), anunciadas el viernes, que suspenden durante 15 días el funcionamiento de establecimientos gastronómicos, gimnasios, las reuniones sociales y familiares, celebraciones de culto, entre otros, sostuvo: “Haciendo un análisis con todos los expertos hemos decidido restringir todo lo que tiene que ver con las reuniones sociales, los bares y restaurantes, porque vemos que ahí es donde se produce la mayor cantidad de contagios. Todas las medidas que se toman son para el cuidado de la gran mayoría de la población”, indicó el Gobernador.

Asimismo, remarcó las recomendaciones de salud para disminuir y prevenir los contagios: “Es obligatorio el uso del barbijo, no para cuidarse uno sino para cuidar a las personas que están con nosotros; mantener el distanciamiento social, a dos metros de distancia; estornudar en el pliegue del codo y lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia”.

Quien esté en la calle y no use el barbijo, atenta contra el resto de la sociedad, porque puede ser una persona portadora del virus asintomática que esté contagiando”, concluyó el Gobernador.

Desde el 13 agosto, cuando fue anunciada la circulación viral comunitaria por el Gobierno de la Provincia, “la curva de contagios ya venía en ascenso; preveíamos que esto iba a pasar”, explicó la doctora Chahla. Y remarcó: “El sistema de salud está preparado para dar respuesta a los pacientes que tengan síntomas moderados a severos, con camas extrahospitalarias, que son las de los hospitales modulares que cuentan con oxigeno; y las camas hospitalarias que son para pacientes que van a necesitar asistencia respiratoria mecánica, es decir, de una terapia intensiva o intermedia”.

¿Cuándo consultar al sistema de salud si tengo sospechas?

La ministra de Salud subrayó que los pacientes de riesgo son los adultos mayores, personas con hipertensión, obesidad, diabetes, pacientes oncológicos u otra patología de base. “En ellos se pone el mayor énfasis en diagnostico y tratamiento”. El resto, es decir, la gran mayoría de la población “va a tener síntomas leves, por ser un contacto estrecho con un Covid-19 positivo”. En esos casos, explicó “el paciente transitará la enfermedad como un estado gripal o un resfrío”.

Le decimos a la gente que si es contacto estrecho de alguna persona positiva y no tiene síntomas, que se aísle 14 días en su casa, que no salga, que no tenga reuniones y no se junte con nadie. Lo aconsejable es no salir para no contagiar”, recomendó la médica.

“Si nos contagiamos y tenemos factores de riesgo podemos hacer una consulta virtual; sino el paciente debe ponerse correctamente el barbijo e ir a un consultorio de febriles como el hospital Padilla, el Kirchner, el Centro de Salud o un centro privado, si la persona cuenta con obra social. Los sanatorios también tienen consultorios de febriles”, agregó Chahla.

Por último, reiteró que “si se mantienen las reuniones sociales y hacemos lo que no tenemos que hacer, tendremos mas riesgos de estar en contacto con personas Covid-19 positivo”.

Testeos en el Geriátrico San Alberto

Esta mañana, la búsqueda activa de febriles se trasladó al Instituto Gerontológico San Alberto de Tafí Viejo. Allí la clínica móvil de Covid-19 realizó testeos rápidos al personal de asistencia.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, remarcó el acompañamiento que realiza la Provincia a los grupos más vulnerables. “Muchos abuelos no están en geriátricos y tenemos que ayudar a que ellos estén el mayor tiempo posible en sus casas y acompañarlos en lo que necesiten”, afirmó.

Además, remarcó que “hay paz social en Tucumán en los grupos más necesitados, porque hubo estrategias a nivel nacional y provincial de transferencia de recursos para protección alimentaria”, dijo Yedlin y aseguró que todos aquellos que estén aislados estarán asistidos en lo que necesiten.

Por último, el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, destacó la visita de las autoridades al hospital modular y agradeció el acompañamiento que recibe el departamento en tiempos de pandemia. “Seguramente este hospital recibirá en los próximos días a los primeros pacientes con Covid-19 porque la curva sigue creciendo”, dijo y pidió a los vecinos evitar encuentros sociales donde se generan los contagios para proteger a los grupos de riesgo.