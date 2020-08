28/08/2020 - En General

1 de cada 4 personas LGBTIQ+ sufre discriminación en su ámbito laboral

Pride Connection Argentina (PCA), la red de empresas que busca promover espacios de trabajo inclusivos para la comunidad LGBTIQ+, celebró su segundo aniversario con un summit anual en donde se compartieron las mejores prácticas de diversidad e inclusión en el ámbito corporativo; los beneficios de ser inclusivos y los costos de la exclusión para las empresas.

El evento está disponible para ver online en el siguiente link: https://bit.ly/3ibHPE0

El summit contó con la moderación de Maryanne Lettieri, activista, docente del bachillerato popular trans Mocha Celis y líder del proyecto Contratá Trans; y la participación de líderes en equipos de diversidad e inclusión en grandes compañías nacionales e internacionales.

Argentina es uno de los países de Latinoamérica más avanzados en temas de diversidad e inclusión de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, queda mucho por aprender. Según un estudio de la consultora Nodos realizado en mayo de este año, un 74% del público entrevistado ha sufrido en el último año situaciones de acoso, violencia o discriminación en el ámbito laboral; siendo un 33% ejercidas por pares de su mismo equipo. El 86% declaró que no realizó la denuncia porque no le parecía relevante, por falta de confianza en los mecanismos de la propia organización y por miedo a las represalias o consecuencias negativas.

Sobre el costo de la exclusión y la deuda que aún tiene la sociedad con el colectivo LGBTIQ+, Pablo de Luca, presidente de la Cámara de Comercio LGBT Argentina (CCGLAR) precisó: “Si hay algo que nos define es nuestra individualidad, pero para algunas personas este factor es lo que termina exponiendolos a la discriminación. Ser excluido o excluida implica un impacto muy fuerte a nivel personal, pero también lo es para la sociedad en su conjunto. En Argentina, al menos 1 de cada 4 personas LGBTIQ+ denunció discriminación en su espacio de trabajo. Una investigación realizada en 39 países reflejó que el costo de la homofobia y la transfobia es inmenso: desde la reducción de mano de obra, pérdida de talento y pérdida de creatividad. Por ejemplo, la discriminación en un país como México tiene un costo estimado de 80 mil millones de dólares”.

“Hay que empezar a ver en qué espacios podemos ser mejores. Y creemos que el ámbito laboral es una herramienta que podemos utilizar cada uno de nosotros. Para las organizaciones, esto puede implicar adoptar nuevas medidas y evaluar sus prácticas empresariales a lo largo de toda la cadena de valor para encontrar mecanismos para luchar contra la discriminación. El resultado es un mundo más libre, más igualitario y, por qué no también, un poco más productivo. La reparación pasa por la verdadera inclusión. Hasta que no nos traten igual, es importante seguir construyendo estos espacios”, agregó Gustavo Noguera, secretario de CCGLAR.

La siguiente charla fue liderada por Isha Escribano, médica, música, periodista e instructora del Arte de Vivir; quien contó cómo fue su experiencia de vida y su camino de transición. El último panel estuvo enfocado a compartir mejores prácticas que vienen aplicando compañías multinacionales desde hace muchos años y que pueden ser replicadas en cualquier organización.

Antonietta Varlese, vicepresidenta de Comunicación, Relaciones Institucionales, Diversidad y Sustentabilidad de Accor habló sobre las desigualdades que hay en la región en materia de diversidad: “Hay una enorme diferencia entre Argentina, un país muy avanzado en políticas de género y diversidad, y el resto de los países de Latinoamérica. En este contexto, es un gran desafío para nosotros que nuestros más de 5.000 hoteles alrededor del mundo puedan replicar nuestros valores. Considerando la alta rotación de colaboradores en el sector turístico, es fundamental realizar entrenamientos constantemente. En Accor contamos con una universidad corporativa, donde compartimos materiales, guías online y videos interactivos para capacitar a todo nuestro personal."

Para la comunidad trans, el trabajo sigue siendo el mayor ámbito de discriminación: el 90% no tiene empleo y jamás tuvo una entrevista formal. Ezequiel Massa, Head of Diversity & Inclusion for Latin America & Caribbean contó la experiencia de SAP: “Tenemos una guía global con los distintos pasos para acompañar a todos aquellos empleados que estén transicionando y también para sus managers y equipo. En base a todo este aprendizaje interno y que vamos incorporando de organizaciones como la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural o Impacto Digital, nos sumamos a otras compañías de PCA para trabajar en la incorporación de personas trans. Lo logramos y seguimos fijando nuevas metas para continuar avanzando en el tema.”

Como recomendación para otras empresas interesadas en atraer y retener talento LGBTIQ+, Delfina Daglio, Líder de Diversidad e Inclusión en IBM, sostuvo que el primer paso es empezar a hablar de estos temas. “Hay que visibilizar aquello de lo que no se habla. Una buena herramienta es formar un ERG o grupo de afinidad, apoyándose en organizaciones externas que puedan dar soporte y recomendar cómo encarar este tema, como es el caso de Pride Connection Argentina. Hay costumbres naturalizadas en nuestra cultura que pueden ser un chiste sin intención de herir a nadie, pero que sí lo hacen. Queremos que nuestros empleados se sientan contenidos. Por eso insistimos en la importancia de trabajar en capacitaciones y sensibilizar a managers y líderes de equipo, porque son quienes marcan el clima de la comunicación.”

A modo de cierre, Moizes Palma, Chief Risk Officer & ExCo member en HSBC, compartió la experiencia de la compañía. “En Argentina tenemos un grupo muy grande de miembros llamado Orgullo Pride, que cuenta con fuerte apoyo de Recursos Humanos y 450 aliados. En una organización tan grande como la nuestra, es necesario brindar acompañamiento y tener una política de tolerancia cero a la discriminación. Tenemos un comité de conducta donde medimos todo tipo de casos y sanciones que son aplicadas. Es de un gran valor que una persona te diga que ahora es feliz, que se siente acogida y que incluso impacta al interior de sus familias. Somos conscientes de que todo lo que hablamos o hacemos afecta mucho a las personas.”

Pride Connection Argentina inició sus actividades el 27 de agosto de 2018 y es la única red en el país conformada por más de 30 empresas que trabajan exclusivamente para compartir, fortalecer y fomentar una cultura que reconozca a empleados LGBTIQ+ como una parte importante de un lugar de trabajo efectivo y diverso. Algunas de las compañías que forman parte son: Accenture, Accor, ADP, American Airlines, Bayer, Catalent Argentina, Dell, Discovery Networks, Dow, DuPont, ExxonMobil, EY, HSBC, IBM, John Deere, J.P. Morgan & Chase, Johnson & Johnson de Argentina, ManpowerGroup, MSD, Oracle Argentina, P&G, S&P Global, SAP, Salesforce, Sodexo, Starbucks Coffee, TakoLab, Trans-TI, ViacomCBS y Whirlpool.