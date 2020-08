26/08/2020 - Salud

¿Por qué es tan importante donar voluntariamente sangre?

El Banco de Sangre de la Provincia trabaja diariamente para suministrar las unidades necesarias a todos los hospitales de Tucumán. En esta época de pandemia, la donación habitual disminuyó considerablemente y es cuando más se necesita de la solidaridad de la sociedad para responder eficientemente a la alta demanda.

“Me da miedo donar sangre”, “podría contraer alguna infección”, “nunca me invitaron a donar”, “¿y sí me duele?”; estas frases sintetizan algunos de los temores más comunes de la población antes de acudir a las colectas. Sin embargo, para quienes ya se sumaron o los que están pensando en hacerlo, deben saber que donar sangre no duele, es seguro, se puede hacer de manera voluntaria, y sobre todo es un acto altruista sumamente valioso.

Actualmente, el Banco de Sangre trabaja en tres frentes estratégicos para poder cubrir las necesidades mensuales de los efectores: en su mismo establecimiento, en las postas sanitarias que se encuentran en varios hospitales de Tucumán, y en colectas externas organizadas en diversos puntos de la provincia.

“Con el equipo de colecta externa estamos saliendo a hacer campañas a distintos lados. Coordinamos con algún sector, elegimos un día, y comenzamos. Es un trabajo mancomunado con las personas que se involucran en las campañas. Siempre vamos a efectores como CAPS, policlínicas o sanatorios, ahí la comunidad se entera, hacen publicidad, llevamos folletería, y si necesitan capacitación la brindamos. Se acuerda el día y hora, y desde aquí hacemos la organización y logística de la colecta”, cuenta Gabriela Agudo, técnica superior en Hemoterapia y parte del equipo del Banco de Sangre.

En agosto llevan realizadas tres colectas externas. Las mismas son totalmente voluntarias pero aclara, todavía se sigue operando con el modelo de reposición.

“Queremos tirar abajo ese modelo viejo y poner a funcionar el modelo del donante voluntario. La importancia de esto es la seguridad transfusional; los donantes voluntarios son personas que se cuidan y cuidan su salud, si ellos mismos detectan que tienen algún problema, te avisan. Así evitamos recurrir a los donantes por reposición que son obligados ya sea por una cuestión de parentesco, por necesidad propia o pagados; algo que ocurre y está mal y penado por ley. Esos donantes no sabemos cómo vienen, aquí tenemos un laboratorio de serología para analizar enfermedades por transmisión de sangre, tenemos biología molecular que acorta la brecha de los tiempos. Pero igualmente, no podemos decir que una unidad es 100 por ciento segura”, explica la profesional. Es por ello que las colectas externas y su efectividad, son fundamentales.

“También realizamos colectas de sangre en instituciones públicas. Los mismos trabajadores se organizan porque ven la necesidad y van acordando con nosotros los días que ellos nos pueden ayudar. Se están poniendo la camiseta de esta causa. A veces trabajamos a contrarreloj y eso es gravísimo. Es importante la concientización en la sociedad. Lo mismo ocurre actualmente con los donantes de plasma para pacientes críticos con COVID-19. La gente tiene temores y eso hay que sacarlo, desmitificar”, advierte.

Y agrega: “Hace poco tuvimos una colecta en Lules y fue muy exitosa. Llegamos a los 80 donantes y se registraron 71 personas para médula ósea. Estamos felices por este resultado”.

Debido a la cuarentena, las postas sanitarias en los hospitales se vieron afectadas porque los donantes voluntarios no están acudiendo por precaución al coronavirus. Es por ello que, invitan a la población a dirigirse voluntariamente y donar en la sede del Banco de Sangre (avenida Mitre 236, San Miguel de Tucumán), de 7.30 a 11.30 horas.

O también en las colectas externas: la próxima tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Yerba Buena, el 3 de septiembre a partir de las 8 de la mañana.

Requisitos para donar

– Ser mayor de 18 años

– Acudir con el DNI

– Ir desayunado: puede ser té, mate, infusiones, con galletas saladas. Evitar los lácteos y grasas

– No tener cirugías o tatuajes en los últimos 12 meses

– Estar en buen estado de salud

– Pesar más de 50 kilos