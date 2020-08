AMPLIAR Lula da Silva, ex presidente de Brasil (foto: ANSA)

21/08/2020 - Pidió perdón

Lula arrepentido de haber dado asilo a terrorista italiano Battisti

El expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva hizo un "mea culpa" sobre la concesión de asilo al terrorista italiano Cesare Battisti el 31 de diciembre de 2010, último día de su presidencia a la cabeza de Brasil.

Fue un "error", dijo por primera vez el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en una entrevista con el canal de YouTube "TV Democracia", durante la cual también se dijo dispuesto a pedir "disculpas" a las familias de las víctimas de Battisti, que fue extraditado a Italia en enero de 2019, en el primer mes de mandato del actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro.

"Engañó a mucha gente en Brasil, no sé si hizo otro tanto en Francia, pero la verdad es que había mucha gente que pensaba que era inocente. Y si hemos cometido este error nos disculpamos sin duda", dijo Lula, que también precisó haber tomado la decisión de no extraditar a Battisti porque su ministro de Justicia de entonces, Tarso Genro, estaba convencido de que el ex miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC) no era culpable.

La convicción se chocó sin embargo con el hecho de que Battisti, ahora encarcelado en Italia, confesó haber cometido los homicidios por los cuales fue condenado a cadena perpetua.

"Fue una frustración para mí porque Battisti comprometió a un gobierno que tenía una relación extraordinaria, que tengo todavía, con toda la izquierda italiana y la izquierda europea", agregó Lula, para quien el terrorista "no hubiera debido mentir, al menos a quien lo quería aquí" en Brasil.

"La base de la amistad en política es que no se le hace mal a un amigo. Cometiste un crimen, el abogado sabrá cómo defenderte. Pero no puedes mentir a tus amigos", agregó el expresidente, reiterando luego que "no tendría ningún problema en pedir disculpas a la izquierda italiana y a las familias de las víctimas de Cesare Battisti".

Por su parte Alberto Torregiani, hijo del joyero asesinado en 1979 por el PAC en un tiroteo en el que también él resultó herido y perdió el uso de las piernas, consideró "tardías" e "inútiles" las disculpas. "Ahora quiero ver qué dice quienes apoyaron su decisión. ¿Por qué decirlo hoy? ¿Para ser noticia? Tendrá sus motivaciones personales. Yo asombrado", agregó Torregiani hablando con ANSA.

Las excusas de Lula fueron recibidas con satisfacción, en cambio, por Maurizio Campagna, hermano de Andrea, el policía asesinado a los 25 años por Battisti. "Da gusto que una persona como él, que fue presidente de Brasil, admita haber realizado una evaluación errada. Y esto le hace honor", observó Campagna.

"Es cierto, las disculpas llegaron un poco tarde, pero me agradan. Sobre todo me agrada que Lula se disculpe con los familiares. Al final cambió de idea"