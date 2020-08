18/08/2020 - Pandemia

Alrededor de 200 pacientes ya se recuperaron de coronavirus en Tucumán

Como cada martes, la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, encabezó la reunión del COES destinada a analizar la situación epidemiológica provincial. El secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, brindó detalles sobre los puntos abordados durante la jornada.

En este contexto el funcionario comentó que se implementa un cambio de dinámica con respecto a las internaciones: “Hace muy poco tiempo teníamos todos los casos positivos de COVID-19, aunque fueran asintomáticos, internados para estudiarlos y garantizar la vigilancia epidemiológica y hoy por la cantidad de pacientes aplicamos tres modalidades: internados en institución de salud, internados en hospitales modulares y por otro lado algunos pacientes internados en su domicilio”.

Al respecto de los pacientes positivos que permanecen en sus hogares, Medina Ruiz se refirió a una nueva dinámica de control a través de consultorios virtuales, para que a través de esta herramienta los mismos sean vigilados y controlados diariamente.

Está división de internación de los pacientes se basa en la manifestación o no de síntomas. “Si el paciente no tiene ninguna comorbilidad y por lo tanto garantizamos que no se va a agravar su situación clínica, puede permanecer en domicilio. Estos pacientes que tienen características clínicas de buena evolución, de todos modos son seguidos diariamente por nuestros consultorios virtuales lo cual garantiza la contención, el aislamiento y el seguimiento de su condición por las dudas aparezca algún signo o síntoma de alarma, ante lo cual será derivado a una institución de salud”.

El secretario Ejecutivo del Sistema de Salud sostuvo que son más de 200 los pacientes recuperados de COVID-19, lo cual representa un índice de alrededor del 20 al 25% y en ese sentido agregó que es un dato no menor a tener en cuenta que los últimos 400 casos tuvieron lugar durante las últimas semanas y por lo tanto todavía no cumplieron con el tiempo de recuperación.

“Hasta hace 3 semanas teníamos solamente 100 pacientes y todos estos otros pacientes son nuevos, pero tenemos la tranquilidad que la mayoría presentan leves síntomas y no revisten gravedad. Sí tenemos que marcar que hay en este momento 18 pacientes que están en terapia intensiva y hay algunos con respirador en grave estado. Cada 100 pacientes hay cuatro o cinco pacientes que pueden requerir terapia intensiva y tres o cuatro que pueden evolucionar de manera no deseada, en general hablamos de pacientes mayores de 60 años o que tienen alguna comorbilidad”, afirmó.

En lo que atañe al comportamiento de un sector de la población que no adhiere a las medidas y cuidados necesarios para prevenir la enfermedad, Medina Ruiz sostuvo que es difícil de entender el porqué de esas actitudes: “Venimos trabajando hace más de 5 meses y viendo los pacientes que se enferman, algunos que se agravan y hasta fallecen y no entendemos cómo parte de la población todavía está reclamando salir de la cuarentena cuando en Tucumán incluso tenemos bastante flexibilización”.

“Si hay personas que piensan que esto está inventado, es suficiente con ver lo que pasa en otras partes del mundo y del país. Esto es preocupante porque esas personas que consideran que no deben cuidarse, no se están cuidando ellos y seguramente se van a agravar si se enferman; pero además contagian a otros. Esto es una responsabilidad personal, familiar, comunitaria y social, porque una persona que anda en moto a alta velocidad pone en riesgo su vida y la de otra persona, pero con esta enfermedad si uno no se cuida puede comprometer a toda una provincia en la diseminación del virus”, concluyó el profesional.