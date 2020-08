14/08/2020 - Tecnología

14 estudiantes de Tucumán se capacitaron en telecomunicaciones con Huawei

Los jóvenes son alumnos de la UTN Tucumán y de la Universidad Nacional de Tucumán. Formaron parte de “Semillas para el Futuro”, el programa global de la empresa tecnológica que promueve el desarrollo profesional de jóvenes a través de la inversión en educación.

Catorce estudiantes de Tucumán formaron parte del grupo de cuarenta estudiantes argentinos de universidades públicas y privadas que fueron capacitados de manera online por Huawei en tecnologías de la información y la comunicación, liderazgo y cultura china. La iniciativa es parte del programa educativo de la compañía asiática -Semillas para el Futuro-, que se implementa por cuarta vez en el país.

El entrenamiento se extendió desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de agosto. La semana se inauguró con una ceremonia de la que participó el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, junto al CEO de Huawei Argentina. Y luego los estudiantes accedieron a visitas guiadas virtuales por la casa matriz de Huawei en China, así como trainings sobre 5G, inteligencia artificial, IoT, ciberseguridad, economía digital, transformación digital y tendencias de la industria. Asimismo, tuvieron disponibles cursos sobre liderazgo y management.

Como parte de la inmersión cultural, aprendieron conceptos básicos de chino mandarín y recibieron una introducción sobre el escenario social y tecnológico del país asiático: redes sociales más utilizadas, plataformas líderes y últimas tendencias en desarrollos IT.

El grupo becado está compuesto por jóvenes estudiantes de múltiples ingenierías: Computación, Sistemas de Información, Electrónica, Electromecánica, Telecomunicaciones, Industrial y Civil (entre otras); de 18 instituciones educativas de toda Argentina. El 25% del equipo está conformado por mujeres, en línea con el compromiso de Huawei por acortar la brecha de género en la industria.

A nivel local, fueron parte:

1. Zaida Ruth Caiguara Ramirez, Ingeniería Electrónica

2. Nicolás Salomón, Ingeniería Electrónica

3. Francisco Javier Pijuan, Ingeniería Electrónica

4. Lucas Castillo Delacroix, Ingeniería Electrónica

5. Facundo Quiroga, Ingeniería Electrónica

6. Paula Fernández, Ingeniería Electrónica

7. Marcos Sebastián Benzal, Ingeniería Electrónica

8. Renzo Vigiani, Ingeniería Electrónica

9. Gastón Ance, Ingeniería Electrónica

10. Lucas Addur, Ingeniería en Sistemas de Información

11. Cristian Esteban Martínez, Ingeniería en Sistemas de Información

12. Facundo Perea Fernández, Ingeniería en Sistemas de Información

13. Loik Choua, Ingeniería en Computación

14. Gustavo Robles, Ingeniería en Sistemas de Información

Sobre la experiencia vivida, los estudiantes comentaron:

Zaida Ruth Caiguara Ramirez: “Semillas Para el Futuro me brindó la posibilidad de crecer no solo como profesional, sino también como persona. Aprendí de la mano de gente con una calidez humana gigante y profesionales visionarios que hoy lideran la evolución de tecnologías de punta. Me llevo grandes metas y ambiciones que continuaré regando día a día, recordando que nuestro lugar no es el nido donde nacemos sino el cielo donde volamos”.

Nicolás Salomón: “El programa superó ampliamente mis expectativas. La cantidad y calidad de temas abordados fue de excelencia, además de poder conocer gente maravillosa. Después de esta semana de estudio me llevó muchísimos conocimientos nuevos y, por sobre todo, muchas amistades nuevas. Me sentiré orgulloso de poder compartir todos estos conocimientos con mis compañeros y profesores en la FACET-UNT”.

Lucas Castillo Delacroix: “Fue una semana bastante intensa, de cursos y capacitaciones técnicas sobre tecnologías de última generación, con gran impacto en nuestro día a día. Pero lo que más me gusto fue que a pesar de la virtualidad, se pudo vivir una experiencia muy enriquecedora compartiendo con gente de diferentes lugares del país y carreras. Una de las cosas más entretenidas fue la clase de chino mandarín”.

Facundo Quiroga: “Gracias a lo aprendido en este programa estoy más seguro de que el área en que me quiero perfeccionar a futuro son las telecomunicaciones. Más allá de eso, asumo el desafío de ser un actor de cambio en la comunidad, porque creo que para aprovechar al máximo las herramientas que nos puede brindar, por ejemplo, el despliegue de las redes 5G, es fundamental incluir la mayor cantidad de personas en la nueva era tecnológica. Y para esto, la meta principal tiene que ser cerrar la brecha digital e inculcar en los niños la importancia de estudiar carreras científicas y tecnológicas”.

Marcos Benzal: “Semillas para el Futuro fue para mí una gran oportunidad de aprendizaje y apertura, y no sólo en el ámbito académico. Más allá de recibir información sobre las últimas tecnologías a implementar en el ámbito de las telecomunicaciones y la electrónica, conocí un poco sobre una cultura nueva y también pude compartirlo con un muy buen grupo de compañeros de todo el país. De estas nuevas experiencias y desafíos, más que nada, puede crecer el hombre y le da impulso a que esa "Semilla para el Futuro" que todos tenemos dentro finalmente germine."

Lucas Addur: “Toda esta semana en la que recibimos los cursos y las capacitaciones fue una experiencia totalmente nueva y única para mí. Esto cultivó en mí grandes experiencias tanto a nivel académico como a nivel personal. Desde aspectos de la cultura china, pasando por tecnologías, protocolos, nombres de personas que aportaron para estar tecnológicamente donde hoy nos encontramos, hasta llegar a compartir realidades con otros jóvenes de la Argentina. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esto”.

Cristian Martínez: “Quiero agradecerle a Huawei por darme esta oportunidad única de hacer lo que me gusta: aprender nuevas herramientas y tecnologías que me ayuden en mi carrera profesional. Los cursos fueron muy dinámicos, entretenidos y llenos de contenidos bastante interesante sobre el avance de nuevas tecnologías. Uno de mis objetivos de vida es lograr ser un excelente profesional capaz de poder dejar mi granito de arena en el mundo, y siento que con la ayuda de Huawei estoy cada vez más cerca de poder alcanzarlo”.

Loïk Choua: “Fue una experiencia única e inigualable, no solo nos capacitamos en nuevas tecnologías, sino que pudimos conocer y aprender acerca de la milenaria cultura china. A pesar de la situación actual, Huawei nos permitió tomar un viaje virtual, que sin dudas fue un antes y un después en nuestras vidas como futuros profesionales e impulsores de una transformación digital que llega para brindar, por sobre todas las cosas, inclusión”.

Por su parte, Gustavo Robles, expresó: “La experiencia fue totalmente satisfactoria, el material aprendido fue muy completo. Estoy contento de haber finalizado la semana y poder ser parte de este proyecto. Agradezco a todos los que hacen este programa por darnos la oportunidad de aprender y seguir formándonos en nuestro camino a ser profesionales”.

El grupo está compuesto por jóvenes de las provincias de Córdoba, Chaco, Tucumán, Mendoza, La Rioja, Santa Fe, Salta y Buenos Aires (Tandil, Mar del Plata y La Plata, entre otras localidades). Son estudiantes de diversas ingenierías y pertenecen a las siguientes instituciones educativas: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto, UTN de Resistencia, Universidad Nacional de Tucumán, UTN de Tucumán, Universidad Católica de Salta, UTN de Mendoza, Universidad Católica de Salta, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Abierta Interamericana -Sede Rosario y Sede Buenos Aires, UNICEN, Instituto de Formación Docente N°166, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, UTN de Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional General Sarmiento, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Matanza.

Adicionalmente a la capacitación que recibirán durante el 2020, los participantes quedarán preseleccionados para la edición 2021 del programa, cuya esencia es ofrecer 10 becas educativas para capacitarse en China, en el caso de que el programa pueda implementarse de forma presencial y que los estudiantes sigan cumpliendo con los requisitos de inscripción establecidos por Huawei. También estarán registrados en la base de datos de la compañía para nuevas incorporaciones.

Del proceso de selección, participaron más de 300 alumnos de 36 instituciones educativas de distintas regiones del país, quienes fueron evaluados en conocimientos sobre inglés y telecomunicaciones.

Un compromiso holístico con la educación

Semillas para el Futuro se implementa a nivel local desde 2017 y ya llevó a China a 30 jóvenes (10 por año), quienes fueron protagonistas de una experiencia de formación única en el país asiático. En términos totales, el programa alcanzó a más de 750 alumnos de 55 instituciones educativas de distintas regiones de Argentina.

En este contexto, la compañía se propuso sostener su compromiso con la educación reconvirtiendo el programa y ofreciendo una nueva propuesta en el 2020 con foco en la formación a distancia. Esta vez, ampliando su alcance: cuarenta finalistas.

El programa está orientado a desarrollar el talento local, fortalecer la transferencia del conocimiento y mejorar el uso y entendimiento de las personas en la industria de las telecomunicaciones. También busca acortar la brecha entre las necesidades del mercado laboral y la formación educativa.

Complementariamente a Semillas, durante el segundo semestre la compañía china lleva adelante su “Concurso de talento TIC” que les ofrece la posibilidad a estudiantes de grado y posgrado de ampliar su formación en nuevas tecnologías, con exámenes y certificaciones internacionales.