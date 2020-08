14/08/2020 - En General

Pacientes con pie diabético siguen tratamiento por telemedicina

Gracias a las consultas virtuales por telemedicina del SIPROSA, muchas personas con esta patología y que acudían normalmente a los hospitales públicos, hoy pueden seguir con su tratamiento a distancia. La importancia de la prevención y el seguimiento.

Comenzamos un programa con telemedicina sobre pie diabético y lo hemos clasificado en dos partes: los pies sin úlceras y los pies con úlceras. Para el primer caso, empezamos a educar al paciente sobre la higiene, el calzado adecuado, se le enseña también que no debe andar descalzo aunque sea dentro de la casa por las infecciones, se le indica qué remedios utilizar para detectar los cambios de colores en la pigmentación de la piel, y sobre las ampollitas que salen a veces entre los dedos. Así comienzan las úlceras”, detalló la enfermera, Patricia Soria de Bazán.

En este sentido, a los pacientes se les enseña también a hacer ejercicios de movilidad y elongación de sus piernas. Se les indica todas las deformaciones que puede haber en el pie y cómo lo irá controlando, sobre todo el chequeo de glucemia todos los días, fundamental para esta patología.

Por otro lado, cuando hablamos de pies con úlcera tenemos distintos grados: graves, críticas, estables y de bajo riesgo. Cuando son graves o críticas hay que internar inmediatamente al paciente para hacer un tratamiento, después que tiene el alta comenzamos con el cuidado y las curaciones. Cuando las úlceras son bajas o estables se comienza a ver la pigmentación de la piel y se le enseña al paciente cómo se lo va a curar. Siempre pensando también en el alcance económico de las personas”, sostuvo la referente.

Asimismo, advirtió que actualmente entre un 85 a un 91 por ciento de las curaciones a través de telemedicina tuvieron efectividad.

“Siempre se hace un seguimiento con fotos y de manera continua, una vez por semana se van viendo las fotos de las heridas y chequeamos cómo va la úlcera. También tenemos un 22 por ciento de úlceras cicatrizadas”, afirma Soria de Bazán.

Los pacientes llegan a la consulta con Enfermería a través del servicio de Telemedicina que depende del Ministerio de Salud, y están asignados en el 107. Muchos de ellos llegan a través de Salud Escucha (0800 4444 999) o por derivación de Endocrinología con los doctores Cristina Du Plessis y Eduardo Reza.

“Tenemos en mente comenzar un programa en el cual los pacientes puedan complementar su tratamiento con una alimentación saludable y gimnasia. Si no se toman todos los recaudos de alimentación, medicación, el cuidado de la piel, el paciente va cayendo y después no puede salir de ese pozo, por eso queremos brindarles un programa integral para tener todo cubierto y evitar que deban ir al hospital y no se expongan. Fomentamos la prevención”, expresó.