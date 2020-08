14/08/2020 - En General

Los operativos serán rigurosos en plazas y parques de la Capital

Los funcionarios coincidieron que los mismos serán estrictos y con sanciones a aquellos que no cumplan con las normas dispuestas.

En el marco de las actividades que coordina el Comité Operativo de Emergencia (COE), el ministro de Seguridad, Claudio Maley, mantuvo un reunión de la que participaron el subsecretario de Seguridad, José Ardiles; el coordinador de Operaciones Preventivas, Elio Cuozzo; personal policial, fuerzas federales y el subsecretario de Tránsito de la municipalidad de Capital, Enrique Romero; con el objetivo de elaborar acciones conjuntas para los controles y fiscalizaciones que realizarán durante este fin de semana. Los funcionarios coincidieron que los mismos serán estrictos y con sanciones a aquellos que no cumplan con las normas dispuestas.

Desde temprano estamos coordinando mediante reuniones con el jefe de Policía, fuerzas de seguridad nacionales con asiento en la provincia y la municipalidad capitalina con sus áreas de fiscalización para llevar a cabo diferentes controles. La idea es hacer un trabajo conjunto, articulado, en vista a este fin de semana con el día del niño, donde tenemos que reforzar todo lo que venimos hablando en el COE, en medidas, protocolos, distanciamientos, usos de barbijo, el cierre de los negocios, bares y de los lugares de recreación. Los paseos públicos estarán cerrados porque se plantea que la gente no tenga concurrencia y no haya conglomeración, en eso va a insistir la policía, y las fuerzas de seguridad”, indicó Ardiles, quien recordó además que habrá operativos en barrios de la periferia e interior con el objetivo e desalentar reuniones sociales y familiares, las cuales están prohibidas.

A su turno Cuozzo señaló que “específicamente lo que tratamos fue el tema operativo de las distintas reparticiones tanto provinciales como municipal, básicamente fue para ponernos de acuerdo en cómo se va a diagramar este operativo que la policía ya empezó ayer, pero a partir de hoy será de forma conjunta, como lo venimos haciendo, pero se intensificará previniendo que el día domingo es el Día del Niño”.

Al respecto, el coordinador instó a la sociedad a tomar conciencia de la situación sanitaria de la provincia. “Queremos que se respeten las medidas biosanitarias en los bares, restaurantes, y cervecerías y que se respeten los paseos públicos, que está prohibido las actividades en dichos lugares, haremos cumplir estas restricciones y le solicitamos a la gente que tome conciencia y cumpla con la responsabilidad social”.

Finalmente, Romero agregó que “coordinamos todas las áreas operativas vamos a realizar un fuerte control en todo lo que es control de plazas y parques hasta el día martes y después haremos control con fuerzas de seguridad federal y policía de la provincia y tratar de persuadir al ciudadano que no se aglomeren en el centro”. “También se ha pedido a los bancos que carguen permanentemente los cajeros para que el ciudadano pueda obtener el dinero en el cajero de su barrio, tratamos de evitar el tránsito en la capital. El parque 9 de Julio estará inhabilitado para cualquier actividad, solo podrán caminar, andar en bicicleta e ingresar a los bares a consumir, pero se controlará que no haya vendedores ambulantes ni lavadores de autos desde el día sábado a la noche hasta el día lunes”, agregó y advirtió que a quienes no cumplan se les secuestrara autos, van a controlar bares que cumplan con las disposiciones y normas, que mantengan el distanciamiento y aquellos que no entienden se procederá a la clausura que será severa.