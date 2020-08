AMPLIAR El anuncio de la Ley reconocida por Iglesia, ONU y UE

13/08/2020 - Presidenciales de Bolivia

Iglesia, ONU y UE aprueban ley electoral mientras COB profundiza los bloqueos

La Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y Naciones Unidas en Bolivia reciben con “beneplácito la grata noticia” de la aprobación de la Ley Electoral que establece como fecha máxima para la realización de los comicios hasta el domingo 18 de octubre.

Las instituciones además reiteraron su respaldo al ente electoral boliviano. “Reiteramos nuestro pleno respaldo al Tribunal Supremo Electoral por las gestiones realizadas y resaltamos la buena disposición por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Ejecutivo, así como otros actores políticos y sociales que permitió lograr este resultado que contribuye a la pacificación del país”, señala una nota de prensa.

Ante este nuevo escenario, estas entidades “creen que están dadas las condiciones para que todos los sectores retomen el comino de la convivencia pacífica, respetuosa y exenta de violencia”.

"La contienda democrática y el diálogo son los instrumentos para el fortalecimiento de una sociedad justa, progreso en paz, entendimiento, salvaguarda a los derechos humanos y respeto entre todos. Es el momento de responder juntos con actitud y constructiva a los desafíos del país”, señala el comunicado.

En tanto La COB y el Pacto de Unidad desconocieron ayer jueves la ley de convocatoria a elecciones generales y calificaron de “traición y maniobra política” la elaboración de la ley que establece el 18 de octubre de 2020 como fecha límite para la realización de los comicios.

“La COB y el Pacto de Unidad nunca han traicionado y jamás van traicionar a su pueblo. Hoy hemos sufrido una traición y eso tienen que conocer el pueblo y los movilizados. Esta ley que jamás se ha consensuado con nosotros, que jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano”, dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, en una conferencia.

Aclaró que las movilizaciones no tienen un fin político y que se trata de una reivindicación social por la inestabilidad laboral, la reactivación del aparato productivo, la atención en salud, el cierre del año escolar, entre otras demandas.

“A partir de ello empezó nuestra lucha y habíamos advertido y no pueden confundir esta lucha social con una lucha político electoral. Entonces decir al pueblo boliviano que no hemos traicionado y no vamos a traicionar; entonces que el pueblo juzgue todo lo que ha pasado hasta este momento”, concluyó Huarachi.

Mediante un acuerdo en el Legislativo, se sancionó la norma que establece que los comicios se realicen hasta el 18 de octubre, bajo la mirada de organismos internacionales. Se dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) consensuar una fecha definitiva.

La COB y el Pacto de Unidad anunciaron el miércoles que una salida es que las elecciones se realicen el domingo 11 de octubre.