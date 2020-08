10/08/2020 - Anuncio nacional

Las clases terminarán a fin de año y no habrá promoción automática

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que, a pesar de la modalidad virtual por la pandemia, el ciclo lectivo de este año finalizará a fin de año de manera habitual y puntualizó que “en los próximos dos o tres años” habrá una etapa de “reorganización en los contenidos” de cada año para garantizar los aprendizajes producto de ausencia en las aulas durante todo 2020

Para esto, añadió, su cartera está trabajando en una nueva "estrategia de promoción" para cada etapa.

“La cursada termina a fin de año”, de manera que “van a haber vacaciones” en diciembre, dejó claro el titular de la cartera educativa, quien durante una entrevista por radio Milenium reconoció que el sistema educativo vive “un momento muy complejo” por la pandemia, debido al “impacto en los aprendizajes y en lo subjetivo y psicosocial” de la vida escolar.

También se refirió al “desafío” que implicará la vuelta a las aulas y reconoció que el año próximo “las aulas van a ser más heterogéneas y desiguales en todos los niveles sociales” producto de las diferentes maneras que los estudiantes incorporaron los conocimientos de la cursada virtual producto de la falta de clases presenciales por la pandemia.

En ese sentido, el ministro anticipó que en 2021 “habrá por delante un proceso de reorganización pedagógica” que hará que en cada año se deba garantizar el aprendizaje de contenidos del año anterior para iniciar con la currícula correspondiente al año en curso.

“La reorganización implica que el año próximo va a ser un año extraordinario porque, por ejemplo, una niña que pase a 5°, antes de abordar los contenido de ese año, va a tener que abordar los contenidos de 4°” cursados bajo la modalidad virtual.

Esta estrategia “va a implicar dos o tres años de reorganización para no renunciar a los aprendizajes y a la calidad educativa”, explicó Trotta y continuó: “En 2022 vamos a tener que hacer algo parecido con los contenidos” de los otros años para garantizar los aprendizajes de cada año, ya que todos los estudiantes de todos los niveles “están atravesando un proceso de aprendizaje dispar”.

Por este motivo, sostuvo que en la cartera a su cargo se está "trabajando la estrategia de promoción”, de modo tal que “no se va a promocionar el año automáticamente” porque primero “vamos a tener que poner en marcha la pauta de reorganización” antes mencionada. “Lo que hay que garantizar es el aprendizaje”, insistió.

Por estas razones, añadió, “creemos que el ciclo lectivo tiene que terminar la cursada a fin de año, más allá de las instancias de evaluación de febrero y marzo. El desafío de reorganización que tenemos es muy complejo, no lo vamos a resolver con una o dos semanas más de clases”, agregó.

Además, el ministro negó que este año lectivo esté “perdido” producto de la modalidad extraordinaria con clases virtuales y variación de contenidos producto de la pandemia. “Yo veo el esfuerzo de las maestras y de los chicos, y a ese compromiso hay que ponerlo en valor”, subrayó.

“Más importante que aprender es tratar que los chicos procesen este momento tan excepcional y único que están transitando y esperemos que no se repita. Y nuestro desafío es poder desplegar todas las medida necesarias” para garantizar eso, remarcó.

Trotta también destacó la labor que están haciendo las provincias como San Juan, Catamarca o Santiago del Estero que marcaron los horizontes del reinicio de la vuelta a las clases presenciales y aclaró que claramente no será lo mismo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Mientras no haya un cambio de la realidad epidemiológica y no haya una disminución de la circulación del virus, no podemos proyectar un regreso” a las clase en esa región. “Tendríamos que estar en una fase 5”, aclaró.