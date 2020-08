06/08/2020 - Pandemia

Afirman que Argentina reportó el 2% de los casos de coronavirus detectados en América

La infectóloga Florencia Cahn dijo este jueves que de los "más de 18 millones de casos” de coronavirus en el mundo, el 50% se “encuentran en el continente americano" y destacó que Argentina representa aproximadamente el 2% del total de esos contagios, contra un 48% de Estados Unidos y un 28% de Brasil.

"La realidad mundial es que ya hay más de 18 millones de casos, más del 50 por ciento se encuentran en el continente americano y, dentro de América, el país con más casos es Estados Unidos con cerca del 48 por ciento, después le sigue le sigue Brasil con el 28 por ciento y Argentina está aproximadamente en el 2 por ciento de los casos americanos", señaló Cahn a Télam Radio.

En cuanto al cuadro de situación que vive hoy el país, Cahn afirmó que "estamos en una meseta, pero de un número alto de casos" y precisó que "los números de los últimos días fueron bastante altos, pero viene en promedio manteniéndose cerca de 5.400, 5.500 casos por día, si uno evalúa lo que son los números de la última semana".

"Hay más de mil pacientes internados en terapia intensiva y una ocupación de camas en terapia intensiva que en el Área Metropolitana de Buenos Aires está cerca del 65 por ciento, esto siempre hablando de un promedio", manifestó.

Y alertó: "Una cosa que estamos viendo en el último tiempo es que están aumentando los casos en provincias, que tenían una situación mucho más controlada y que ahora están empezando a tener circulación comunitaria".

"La realidad es que acá tenemos que tener muy en cuenta que lo que hacemos no nos afecta sólo a nosotros, no nos perjudica, no nos beneficia sólo a nosotros, sino también a los que nos rodean", apuntó.

Sostuvo que "la realidad es que no podemos tener esa actitud de decir ‘bueno a mí no me importa porque soy joven y de última si me agarro Covid, voy a tener una enfermedad leve'".

“Tenemos que tomar conciencia, tenemos que saber que estamos todos cansados de esta situación, esto no es agradable para nadie, ni le conviene a nadie, pero mientras sigue la investigación por encontrar una vacuna o por encontrar un tratamiento, esta es la única alternativa que tenemos”, señaló.

Con respecto al calendario de vacunación, la infectóloga informó que "sigue vigente, y justamente desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología lanzamos una campaña en el día de ayer, que se llama 'Vacunate siempre'"

"La vacunación es esencial, hay un permiso que se puede sacar para circular cuando queremos llevar a nuestros hijos a vacunar o cuando nos queremos vacunar nosotros mismos. Y la realidad es que no hay que dejar de vacunarse, ni abandonar las vacunas de calendario", recomendó.

Cahn indicó que "la cuarentena es consecuencia de la pandemia y esto es un fenómeno que ocurre a nivel mundial".

"Ante la realidad, me parece que lo que hay que hacer es tratar de minimizar el impacto de la pandemia, y también que el número de fallecidos en nuestro país sea el más bajo posible", completó.