AMPLIAR Bolsonaro llega en moto a su despacho

04/08/2020 - COVID-19

Bolsonaro se niega a ayudar a trabajadores sanitarios y recibe venia para evitar juicio político

El presidente brasileño vetó ayer martes el proyecto para entregar 50.000 reales (alrededor de 900 dólares) a los trabajadores sanitarios que quedaron incapacitados a causa del coronavirus, mientras recibió protección del titular de la Cámara de Diputados para evitar numerosos pedidos de juicio político.

Bolsonaro argumentó que vetó vetó el proyecto para entregar 50.000 reales (alrededor de 900 dólares) a los trabajadores sanitarios que quedaron incapacitados a causa del coronavirusporque la legislación, ya aprobada por el Congreso, es "contraria al interés público" e "inconstitucional".

El veto del mandatario tendrá que ser analizado nuevamente por el Legislativo para ser formalmente aprobado.

"A pesar del mérito de la propuesta y de la buena intención del legislador al proponer el pago de compensaciones, la propuesta contiene obstáculos legales", alegó, según el documento publicado por la Presidencia.

Bolsonaro sostuvo que la propuesta crearía una serie de costos para las arcas públicas en medio de la pandemia y que "no presenta una estimación" del impacto de la misma sobre los presupuestos de su país.

"Finalmente, la imposición del aislamiento de los empleados durante siete días en el marco del período de emergencia por la Covid-19 genera una incertidumbre legal y una imprecisión técnica", remarcó.

Las autoridades confirmaron 2.750.318 casos y 94.665 fallecidos, según el último balance divulgado anoche, lo que lo convierte en el segundo país más afectado del mundo, en números totales, por detrás de Estados Unidos.

Previamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del centroderechista partido Demócratas, anunció que no dará luz verde a ninguno de los 48 pedidos de juicio político contra el gobernante por considerar que no existe delito de responsabilidad cometidos en relación con su gestión del coronavirus.

A la vez, Maia defendió su voto a favor del juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016 por alteraciones en el presupuesto para cubrir programas sociales para la agricultura familiar, reseñaron medios locales y las agencias de noticias ANSA y DPA.

La declaración fue interpretada como un salvavidas para Bolsonaro, quien desde junio ha logrado detener la crisis institucional del país haciendo acuerdos con sectores del Congreso para impedir un proceso de destitución por su gestión de la pandemia, cuestionada fuertemente por gran parte del arco político, de la sociedad y de numerosas naciones.

"No veo en estos pedidos de juicio político ningún delito cometido por el presidente", dijo Maia al programa Roda Viva, del canal público paulista TV Cultura.

Maia justificó el motivo de "cajonear" los pedidos de impeachment, sea para darles curso o para archivarlos.

"Estamos en un momento de pandemia y no es momento de decidir un impeachment sin motivación para eso, es por eso que no decido", abundó Maia, quien no obstante cuestionó a Bolsonaro por haber "minimizado" la tragedia de la pandemia.

Maia se convirtió en un crítico del presidente en el primer semestre del año y fue blanco de actos del bolsonarismo, cuando se pedía el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal en marchas los domingos al inicio de la enfermedad.



El alto funcionario judicial afirmó que, en cambio, no se arrepiente de haber votado por la destitución de Rousseff, del Partido de los Trabajadores, hoy en la oposición.

A pesar de ello, Bolsonaro -que resultó contagiado y cuya última prueba dio negativo- rebajó la importancia de la pandemia y abogó por mantener abierta la economía.

"No me arrepiento, era un hecho ese impeachment, voté con mucha convicción y mantengo esa convicción", respondió Maia, segundo en la línea de sucesión presidencial.