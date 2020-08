AMPLIAR Carabineros y civiles desalojaron violentamente a mapuches de la municipalidad de Curacautín

02/08/2020 - Crisis

Violento desalojo de municipio ocupado por mapuches

Civiles convocaron a un violento desalojo del municipio de Curacautín, ocupado desde el lunes por 22 comuneros mapuches, que apoyan las demandas del líder espiritual Celestino Córdova, a 670 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

Sigue.

La acción se produjo a 24 horas de que el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, visitara la zona.

El alcalde Jorge Saquel, en conversación con Radio Bío Bío, dijo que desde un principio solicitaron que desalojaran el municipio, por medio del diálogo.

Sin embargo, cerca de 400 habitantes de la localidad rodearon el municipio e hicieron barricadas para luego incendiar el recinto. Fuerzas Especiales de Carabineros procedieron a detener a 22 mapuche, entre ellos dos menores de edad, que quedaron retenidos en el reten policial por orden del juez.

Los incidentes se ampliaron a las comunas de Ercilla y Traiguén, que resultaron destruidas por incendios, más Victoria que resultó con destrozos.

En Ercilla, las llamas alcanzaron a otros dos inmuebles, además de un bus y maquinarias, mientras que en Traiguén el siniestro destruyó la alcaldía y otras oficinas.

Voluntarios de Bomberos trabajaron para controlar el fuego y deberán determinar cómo se originaron los incendios.

El alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, señaló al noticiero 24 Horas que el municipio estaba completamente destrozado. Al igual que el alcalde de Curacautín, el jefe comunal criticó la gestión del Ministerio del Interior, sobre todo luego que el viernes el nuevo ministro de la cartera visitara la zona.

Jaramillo sostuvo que fue la presión de los vecinos de las comunas la que obligó a Carabineros a desalojar las municipalidades, sin embargo, enfatizó que es doloroso ver a "ciudadanos enfrentándose entre ciudadanos, no puede ser un hecho que vuelva a ocurrir".

La vocera de la Defensoría de la Niñez mapuche, Onésima Lienqueo, expresó que con la acción de la noche y la madrugada "se cortó el intento de diálogo", pero demandó "responsabilidades: pasaron menos de 24 horas de la visita del ministro del Interior, Víctor Pérez".

Comentó que es algo muy rutinario que todos los ministros del Interior, una vez que asumen, lo primero que hacen es visitar el territorio de la Araucanía "y cada vez que vienen ocurre algo".

"Recuerdo específicamente cuando (Andrés) Chadwick vino tres días antes del asesinato (2018) de Camilo Catrillanca y dijo que era necesario que la gente empezara a tomar acciones y le pidió al municipio, al alcalde, y a Carabineros que accionara", mencionó.

Añadió que lo mismo pasa ahora con Pérez, "vino, conversó con la Asociación de municipalidades del sur, sobre todo con las que estaban con tomas. Conversó con las organizaciones, como la multigremial, agricultores, camioneros, se articuló con los privados y no dialogó con las personas que estaban acá ni con las comunidades para buscar una solución a las tomas y las huelgas de hambre" de presos mapuche.

Indicó que Pérez pidió expresamente que desalojaran los municipios y que "se desalojaran no solo con carabineros y militares, sino que fueron atacadas por civiles armados".

Mencionó el audio horas antes de Gloria Naveillán, agitadora de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), donde llama a atacar con todo lo que fuera.

Lienqueo acusó al ministro Pérez de incitar el odio y dijo que "anoche no importó que la gente tuviera toque de queda, que no existiera salvoconducto. No hubo ni un detenido chileno".

Señaló además que "todos los videos que muestran a chilenos atacando, destruyendo y quemando las municipalidades, pegándole a los lagmien, gritando insultos, han sido borrados; hay una complicidad".

Denunció que la información que se publica hoy es "ciudadanos desalojan municipalidades tomadas por comuneros mapuche, eso no fue así, eso fue un ataque racista, eso fue lo que pasó anoche.

Anoche fue una ola de racismo al más estilo del apartheid, al más estilo de cuando salían a cazar negros, anoche fue una caza de mapuches".