29/07/2020 - Tecnología

14 estudiantes de Tucumán serán capacitados en telecomunicaciones por Huawei

Como parte de la cuarta edición del programa educativo Semillas para el Futuro de Huawei, iniciativa que apunta a fortalecer los conocimientos de estudiantes en telecomunicaciones, 40 jóvenes argentinos serán capacitados por la compañía china. De entre ellos, 14 son tucumanos.

A partir del próximo lunes, los alumnos provenientes de universidades públicas y privadas de todo el país, accederán a una semana de exclusivos workshops online sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y liderazgo brindados por líderes de empresas. También conocerán la cultura china. Esto incluirá visitas guiadas virtuales por la casa matriz de Huawei en China, así como trainings sobre 5G, inteligencia artificial, IoT, ciberseguridad, economía digital, transformación digital y tendencias de la industria. A su vez, podrán realizar cursos sobre management como habilidades de liderazgo, gestión intercultural y gestión estratégica.

A su vez, los ganadores quedarán preseleccionados para la edición 2021 del programa en la que se ofrecerán 10 becas educativas para capacitarse en China. También estarán registrados en la base de datos de la compañía para nuevas incorporaciones.

Los finalistas tucumanos estudian en la Universidad Nacional de Tucumán y en la UTN Tucumán. Se trata de:

1. Zaida Ruth Caiguara Ramírez, Ingeniería Electrónica

2. Nicolás Salomón, Ingeniería Electrónica

3. Francisco Javier Pijuan, Ingeniería Electrónica

4. Lucas Castillo Delacroix, Ingeniería Electrónica

5. Facundo Quiroga, Ingeniería Electrónica

6. Paula Fernández, Ingeniería Electrónica

7. Marcos Sebastián Benzal, Ingeniería Electrónica

8. Renzo Vigiani, Ingeniería Electrónica

9. Gastón Ance, Ingeniería Electrónica

10. Lucas Addur, Ingeniería en Sistemas de Información

11. Cristian Esteban Martínez, Ingeniería en Sistemas de Información

12. Facundo Perea Fernández, Ingeniería en Sistemas de Información

13. Loik Choua, Ingeniería en Computación

14. Gustavo Robles, Ingeniería en Sistemas de Información

Además, el grupo está compuesto por jóvenes de las provincias de Córdoba, Chaco, Mendoza, Salta, La Rioja, Santa Fe y Buenos Aires (Tandil, Mar del Plata y La Plata, entre otras localidades). Y pertenecen a las siguientes instituciones educativas: Universidad Nacional de Córdoba (1), Universidad Nacional de Río Cuarto (3), UTN de Resistencia (2), UTN de Mendoza (1), Universidad Católica de Salta (1), Universidad Nacional de La Rioja (2), Universidad Abierta Interamericana -Sede Rosario y Sede Buenos Aires- (4), UNICEN (1), Instituto de Formación Docente N°166 (1), Universidad Nacional de La Plata (3), Universidad Nacional de Mar del Plata (1), UTN de Buenos Aires (2), Universidad Nacional de Quilmes (1), Universidad Nacional General Sarmiento (1), Universidad de Buenos Aires (1), Universidad Nacional de La Matanza (1).

Del proceso de selección participaron más de 300 alumnos de 36 instituciones educativas de distintas regiones del país, quienes fueron evaluados en conocimientos sobre inglés y telecomunicaciones.

La voz de los protagonistas de Tucumán

Nicolás Salomón: “Es una gran oportunidad poder participar y llevar a mi facultad todos los nuevos conocimientos que aprenderé, no solo sobre TIC sino también sobre la cultura china. En especial en nuestra provincia, donde la brecha digital puede apreciarse en el día a día y es imperioso revertir esta situación”.

Francisco Javier Pijuan: "Como estudiante de ingeniería electrónica y apasionado de la tecnología, me siento afortunado de formar parte de este programa. Me gusta la iniciativa de Huawei de dictar cursos sobre IA, 5G, cloud computing y ciberseguridad, que son tan importantes hoy en día. También me entusiasma poder experimentar la cultura china y así ver nuestras similitudes y diferencias”.

Lucas Castillo Delacroix: “Espero poder aprender mucho de esta experiencia, no solo en términos de conocimientos técnicos, si no principalmente sobre otras culturas y cómo implementar mejor el uso de tecnologías para mejorar nuestra situación social”.

Facundo Quiroga: “Este programa representa una oportunidad gigante para avanzar un poco más en el camino de ser un actor de cambio en la sociedad para que todos tengamos las mismas oportunidades, independientemente de donde hayamos nacido”.

Sebastián Benzal: “Esta experiencia representa una gran oportunidad y desafío en lo personal para poder formarme sobre tópicos actuales y comprender problemáticas tecnológicas reales. Trataré de participar en la mayor cantidad de actividades posibles”.

Renzo Vigiani: “Creo que es una gran oportunidad para conocer las nuevas tecnologías y cómo influyen en nuestras vidas. Mi objetivo es conocer y aprender aún más sobre telecomunicaciones, considerando que ese es el área en la cual me quiero enfocar cuando sea Ingeniero Electrónico”.

Gastón Ance: “Creo firmemente que será una experiencia única e inigualable que me brindará amplios conocimientos para mi formación profesional. Le agradezco a la gente que me acompañó y apoyó durante este período. Espero ansioso el comienzo de esta prometedora experiencia”.

Lucas Addur: “Tengo una gran ilusión por los contenidos que nos van a impartir, ya que esto es una gran oportunidad de crecer intelectual y personalmente, aprendiendo de la mano de expertos y nutriéndome de una experiencia que estoy seguro que será inigualable”.

Cristian Esteban Martínez: “El programa representa una oportunidad única para enriquecer y pulir nuestros conocimientos. Espero que los cursos sean dinámicos y entretenidos y que haya lugar para las preguntas. Estoy muy ansioso con estos cursos y tengo muchas ganas de aprender”.

Facundo Perea Fernández: "Es una oportunidad llena de beneficios para incorporar conocimientos sobre las últimas tecnologías y experimentar un poco de realidad (experiencia laboral y cultura china). Se abrió una puerta que nos permite aprender, descubrir y mejorar no solo profesionalmente sino también como personas”.

Loik Choua: “Tengo grandes expectativas respecto a los workshops en los que vamos a participar. Adquirir dichos conocimientos va permitirnos desarrollarnos personal y profesionalmente, y de esa forma impulsar una transformación digital inclusiva”.

Gustavo Robles: “Estoy muy agradecido, contento y entusiasmado con esta oportunidad. Voy a seguir poniendo todo el esfuerzo, como lo venía haciendo para la convocatoria. Trabajo hace 3 años en el área de las telecomunicaciones. Estoy ansioso por comenzar”.

Un compromiso holístico con la educación

Semillas para el Futuro se implementa a nivel local desde 2017 y ya llevó a China a 30 jóvenes (10 por año), quienes fueron protagonistas de una experiencia de formación única en el país asiático. En términos totales, el programa alcanzó a 750 alumnos de 55 instituciones educativas de distintas regiones de Argentina.

En este contexto, la compañía se propuso sostener su compromiso con la educación reconvirtiendo el programa y ofreciendo una nueva propuesta en el 2020 con foco en la formación a distancia. Esta vez, ampliando su alcance: cuarenta finalistas.

El programa está orientado a desarrollar el talento local, fortalecer la transferencia del conocimiento y mejorar el uso y entendimiento de las personas en la industria de las telecomunicaciones. También busca promover que las comunidades alrededor del mundo participen en la construcción de la sociedad digital.