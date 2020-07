28/07/2020 - En General

Instan a pacientes con hepatitis no dejar sus controles

Profesionales del servicio de Gastroenterología del hospital Centro de Salud trabajan diariamente en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de personas con hepatitis. Con la cuarentena, ahora también asisten a los pacientes por telemedicina.

Al respecto, Carlos Garrocho Machado, jefe del servicio de Gastroenterología y Hepatología del Centro de Salud, detalla: “Tenemos consultorios de hepatología donde trabajamos tres o cuatro veces a la semana, en estos momentos está un poco más restringido en función del COVID-19; pero en algunas situaciones se atiende por telemedicina. Al ser consultorio de hepatología se reciben no sólo casos de hepatitis sino también todas las patologías relacionadas al hígado”.

El día mundial de la hepatitis viral está dirigido a dos tipos fundamentales: hepatitis B y C, pero, recuerda el médico, no hay que olvidarse que también hay casos de hepatitis A, D y E.

“La hepatitis C tiene una implicancia importante actualmente, porque por un lado podemos curarla con un tratamiento de 8 u 12 semanas y unas pastillas que ayudan al paciente. Cabe destacar que si el paciente no tiene cobertura en salud, el estado a través del programa de hepatitis virales a nivel nacional le otorga en forma gratuita la medicación al paciente”, explica el profesional.

Y subraya que la hepatitis C es una enfermedad que cuando se adquiere, el 80 por ciento de los pacientes suele evolucionar a una forma crónica, ya que su principal problema es que no suele presentar síntomas. Cuando pasa un tiempo prolongado de entre 20 a 30 años, si no se ha tratado puede llegar a terminar en una cirrosis hepática y las complicaciones propias de la misma.

Normalmente se la descubre porque a veces la patología suele dar manifestaciones fuera de hígado, o en ocasiones porque la persona se realiza análisis laborales o de chequeo y aparecen allí las enzimas elevadas.

Además, el referente llama a los pacientes con hepatitis a no dejar sus controles periódicos o la medicación que el profesional haya indicado. Es importante que acudan a su médico de cabecera o vía telemedicina, pero no olvidarse de la consulta.

El servicio que está compuesto también por los doctores: Claudia Gadea, Karina Muñoz y Rodrigo Garrocho, brinda turnos programados a través de Salud Escucha.