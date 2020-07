AMPLIAR Además de los 2.407 decesos, se confirmaron 65.252 contagios totales.

Bolivia: Muere por coronavirus el médico líder de la lucha antipandemia

El dato estadístico de que Bolivia registró un nuevo récord diario de fallecidos por coronavirus, con casi 80 nuevos casos y cerca de 2.500 decesos en total por la enfermedad, cobró identidad con el fallecimiento, en la madrugada de ayer viernes, del secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación boliviana de Santa Cruz, Óscar Urenda, quien lideró la batalla contra la pandemia hasta que se contagió.

Urenda, de larga trayectoria en la gestión pública, contrajo la enfermedad a principios de mayo y permaneció el último mes internado hasta que faleció hoy a la 1:30.

"No veo la hora de estar al otro lado del charco", expresó en ese momento el funcionario, respetado por todo el arco político boliviano, al punto que el expresidente Evo Morales publicó una condolencia en Twitter.

El 24 de mayo pasado, al recibir la noticia de que su test era negativo, reveló que había sentido miedo y que él sabía bien los riesgos que corría su salud.

Pese al susto, se recuperó y viajó al vecino departamento de Beni, donde ayudó a diseñar la misma estrategia contra la pandemia que ya estaban aplicando el Santa Cruz. También estuvo en Montero, donde dio seguimiento a la puesta en marcha del hospital de esa ciudad.

El 1º de junio, Urendra reveló que había dado positivo por segunda vez al test de coronavirus.

Las conferencias de prensa de Urenda eran muy esperadas porque era muy frontal: "No sé a quién se le puede ocurrir en este momento dictar que se levanten las medidas", dijo el 26 de mayo, cuando se barajaba la posibilidad de flexibilizar la cuarentena en Santa Cruz.

Un par de días después, luego que se anunciara una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) que definiría las nuevas medidas, Urenda dijo: "Lo único que les pido es que si hay alguna reunión para flexibilizar la cuarentena, no me inviten porque no lo voy a permitir".

Óscar Javier Urenda Aguilera nació en Santa Cruz de la Sierra el 19 de enero de 1948, y fue médico ginecólogo de profesión, formado en Argentina, Brasil y España.

Comenzó su carrera política en 2002, como director del Comité Cívico Pro Santa Cruz y en 2005 fue electo Diputado Nacional.

Como secretario de Salud de Santa Cruz, puesto al que llegó en 2010, asumió el reto de dar funcionalidad a los hospitales de tercer nivel y logró poner en funcionamiento el único hospital público oncológico de Bolivia.

Finalmente, desde el 10 de marzo de 2020, momento en que Santa Cruz registraba el primer caso importado del nuevo coronavirus, fue quien encabezo la batalla contra el virus.

En tanto, la situación epidemmiológica de Bolivia, sigue sumando contagiados y muertos. Según el regisro del Ministerio de Salud, los 79 fallecimientos de las úitima jornada se registraron en los nueve departamentos del país: Santa Cruz con 17, Cochabamba con 15 y Potosí con 10, además de La Paz, Pando y Chuquisaca que registraron nueve dada una.

La cifra total de fallecidos llega a las 2.407 en el país por el nuevo coronavirus, agrega el informe del ministerio, citado por la agencia de noticias EFE.

El anterior récord diario de fallecidos databa del pasado 2 de julio, con 78 muertes, en un país de 11,5 millones de habitantes.

La situación en Bolivia tiende a agravarse por la saturación que ya muestra el sistema de salud, con filas de carros fúnebres frente a los hornos de cremación, como ocurre en el habilitado en el cementerio municipal de La Paz.



Además de los 2.407 decesos, se confirmaron 65.252 contagios desde que en marzo pasado se identificaron los primeros casos en el país.

Su estado de salud fue decayendo con el correr de los 46 días que permaneció internado con respirador artificial en la Clínica Foianini de Santa Cruz de la Sierra.

La Gobernación cruceña informó que los actos protocolares de honores fúnebres serán comunicados por el despacho del Gobernador, Rubén Costas.

Las autoridades bolivianas de sanidad alertaron que la etapa de mayor transmisión del virus se producirá a finales de agosto y principios de septiembre próximo.