Cumbre europea: las condiciones para acceder a las ayudas alejan el acuerdo

Tras ocho horas de reunión, tres de receso y una cena de trabajo, los líderes europeos no se ponen de acuerdo en las condiciones del plan de recuperación. Holanda exige reformas a cambio de las ayudas.

Las condiciones para acceder al fondo de recuperación de la Unión Europea para hacer frente a la crisis desatada por la pandemia de coronavirus centraban este viernes las discusiones de los líderes europeos, quienes, en su primera cumbre en Bruselas en cinco meses, buscan cómo pasar la página del COVID-19.

La base de la discusión es el plan de la Comisión Europea, retomado por el jefe del Consejo, Charles Michel, de un inédito fondo de 750.000 millones de euros (unos 840.000 millones de dólares), que Bruselas tomaría prestado en nombre de los 27. Sin embargo, durante las primeras siete horas de negociación, los líderes de los países adeptos del rigor fiscal apodados "frugales" y, especialmente, el primer ministro holandés, Mark Rutte, dejaron claros sus reclamos.

Tanto el volumen del fondo, como su distribución entre préstamos y ayudas en uno y dos tercios respectivamente, son las principales objeciones de Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, que abogan por priorizar los préstamos. "Queremos un redimensionamiento, sobre todo en lo que respecta a las subvenciones y vamos por buen camino en la discusión", aseguró al llegar el canciller austríaco, Sebastian Kurz, dudando sobre si se llegaría a un acuerdo en esta cumbre.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió de que no aceptará que para recibir los fondos para la recuperación sus planes económicos tengan que ser aprobados por unanimidad del resto de países, otra de las reclamaciones de Rutte. Aunque en este caso, los otros países 'frugales' no secundan al holandés. "España, Italia y otros países indicaron que no es aceptable y que se debe contar con un sistema ágil" para el desbloqueo de los fondos, según fuentes de la delegación española.

Ambos países serían los principales beneficiados del fondo de recuperación, al ser también los más afectados por la pandemia. En la misma línea que Sánchez, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, advirtió a Rutte que el mecanismo de control de los gastos que propone es "incompatible con los tratados europeos e impracticable a nivel político".

Rutte, que no se dice contrario a la "solidaridad", defendió que se pueda pedir a los países receptores que hagan "todo lo posible" para ser más resilientes ante una futura crisis, aplicando "reformas en el mercado laboral o en las pensiones". El holandés retoma la retórica de que los endeudados países del sur no hicieron las reformas necesarias para enfrentar una crisis, pese a que Bruselas se esforzó en subrayar que no se puede responsabilizar a ningún miembro del impacto de la pandemia.

El plan de Michel prevé que los países que quieran la ayuda deben presentar un plan de recuperación que tenga en cuenta las recomendaciones anuales de la Comisión y la transición ecológica y digital. Los 27 deberían aprobar por mayoría el desembolso. Hungría y Polonia, en el punto de mira por polémicas leyes sobre la justicia o las ONG, reclaman por su parte abandonar la idea de vincular el desembolso de los fondos a la situación del Estado de derecho.

"La buena noticia es que nadie abandonó la sala", indicó una fuente diplomática. Durante la pausa, Michel probó la acogida de varias modificaciones de su propuesta inicial de consenso. El jefe del Consejo podría presentar una nueva versión formal tras la cena, que se examinaría el sábado, en la segunda jornada de cumbre. El ex primer ministro belga se reunió así con la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la titular de la Comisión, Ursula von der Leyen, así como con Rutte y su par húngaro, Viktor Orban, según su vocero.

