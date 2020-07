13/07/2020 - COVID-19

Trabajadoras sexuales apuestan por impermeables transparentes de 'bioseguridad' para reducir contagios en Bolivia

Las trabajadoras sexuales de la capital de Bolivia, La Paz, se están preparando para la vida en la era del coronavirus con nuevos equipos como botellas de lejía, guantes e impermeables transparentes, lo que dicen que las ayudará a regresar al trabajo de manera segura.

Los “trajes de bioseguridad” que se colocan sobre los muslos se encuentran entre una serie de recomendaciones en un manual de seguridad de coronavirus de 30 páginas elaborado por la Organización de Trabajadores Nocturnos de Bolivia (OTN).

El grupo está presionando a las autoridades para que eliminen las restricciones comerciales diurnas establecidas durante la cuarentena, aunque el toque de queda estricto durante la noche todavía impide su trabajo más habitual.

Lily Cortes, una representante del sindicato de trabajadoras sexuales de Bolivia, dijo a Reuters en marzo que algunas mujeres podrían no tener otra opción que trabajar en las calles si no pueden trabajar en burdeles administrados por cooperativas. La prostitución es legal en Bolivia, pero no el proxenitismo.

Antonieta, una trabajadora sexual, le mostró a Reuters a fines de la semana pasada cómo, además de usar una tanga, una máscara de lentejuelas y un vestido transparente para el trabajo, podría colocarse encima una mascarilla de papel, visera de plástico, guantes y un impermeable.

Dio una demostración de cómo limpiaba con una solución de lavandina la barra que usa para bailar en el burdel que opera con otras mujeres.

“La bioseguridad nos permitirá trabajar y protegernos”, dijo.

Acostada en una cama de cuero en forma de corazón en una habitación cercana, otra mujer, Vanesa, madre soltera de dos hijos, dijo que tenía que trabajar para poder financiar sus estudios.

Aseguró que confiaba en que los cambios propuestos dejarían conformes a todos. “Nuestros clientes respetan el tema de la seguridad, que estamos tomando estas medidas para nuestra seguridad, pero también para la de ellos”, dijo.

Bolivia tiene 48.187 casos confirmados de coronavirus y 1.807 muertes, pero como es uno de los países donde se realiza la menor cantidad de pruebas, los expertos consideran que el número real de personas infectadas podría ser muchas veces mayor.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que, con base en la evidencia actual, el coronavirus no puede transmitirse sexualmente.