08/07/2020 - COVID-19

Chile inicia desconfinamiento en dos regiones del sur

Chile iniciará el próximo lunes el desconfinamiento parcial de dos regiones del sur, donde 800.000 personas retomarán parte de sus actividades, incluidos los mayores de 75 años que podrán salir a la calle una vez al día.

Sigue.

El desconfinamiento parcial incluye la reapertura de cines, teatros, restaurantes y cafés que funcionarán al 25% de su capacidad. También se podrán realizar actividades deportivas sin público, con 10 personas en espacios cerrados y 50 en lugares abiertos.

Chile es el sexto país del mundo con más contagiados, 301.019, aunque en las últimas semanas se ha registrado un descenso del 20% en los nuevos casos diarios y una reducción en el número de infectados detectados por las pruebas que buscan la presencia del virus.

Sectores de Santiago ya cumplieron más de 103 días bajo estricto aislamiento, más que la ciudad china de Whuhan, donde se inició el coronavirus, a fines del año pasado.

Chile sobrepasó ayer los 300 mil casos y los decesos llegaron a 6.434, pero el ministro de Salud, Enrique Paris, inicio su reporte diario señalando que actualmente en el país se puede ver "una mejoría que ya cumple 23 días".

"Continuamos con cifras esperanzadoras. En la Región Metropolitana observamos una disminución promedio semanal en la posibilidad de los exámenes de PCR que han bajado a un 24%", indicó, destacando también que el número de casos diarios ha mostrado un descenso.

"Ambas cifras son buenas noticias, sin embargo no significa que podemos abandonar la lucha, no significa que no sigamos medidas sanitarias", agregó.

"Es decir, estamos mostrando cifras esperanzadoras, una leve mejoría", pero el titular de la cartera de Salud insistió en que "esto nos dice que hay seguir trabajando para seguir avanzando".

No obstante anunció que están trabajando junto al comité de expertos para comenzar a preparar "muy gradualmente, poco a poco", una futura estrategia de desconfinamiento.

"Estamos preparando -con todas las precauciones sanitarias posibles y siguiendo las recomendaciones que nos haga el comité de expertos del Minsal- un plan para muy gradualmente, poco a poco, paso a paso, avanzar en una futura estrategia de desconfinamiento".

Advirtió que "no se tomará ninguna medida que arriesgue las buenas noticias y los buenos números y cifras que hemos mostrado hoy día".

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó los criterios "epidemiológicos" que se observarán de "manera rigurosa" antes de tomar una decisión.

Entre ellos, el número de contagios, la capacidad de la red asistencial y la capacidad de testeo que deberá dar respuestas "en aquellas comunas y en aquellas localidades en que podríamos tener un brote".

Remarcó que se tratará de un proceso "paulitano" de desconfinamiento en aquellos lugares, regiones y comunas donde se observe una evolución favorable.

Un gráfico del centro de estudios Espacio Público muestra con nitidez la sostenida baja de casos nuevos y de la positividad desde el 16 de junio en el país.

El registro coincide con el reporte Covid-19, que realiza la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que predecía un pico entre el 1 y el 26 de junio.

En ese momento, pronosticaban que de mantenerse controlados el número de contagios en las regiones, "la epidemia podría comenzar a descender a fines de junio, inicios de julio".

Todos son mesurados y temen equivocarse, por lo que son muy cuidadosos para referirse de si Chile ya pasó el pico de la pandemia.

Por la mente circulan las fuertes imágenes provenientes de Estados Unidos, que aligeró las cuarentenas con nefastas consecuencias.

Nadie quiere generar un descontrolado desconfinamiento y, mucho menos, un rebrote o segunda ola. Aunque los expertos coinciden: "Nos parece que la evidencia acumulada es suficiente para concluir que hemos pasado de una'leve mejoría' a una clara tendencia a la baja en los nuevos contagios y la positividad en la Región Metropolitana", afirmó Espacio Público.