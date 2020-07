AMPLIAR Semillas para el futuro

06/07/2020 - Programa Semillas para el Futuro

Huawei abrió la inscripción en universidades de Tucumán

Se trata de la cuarta edición de la iniciativa de RSE emblema de la compañía que apunta a fortalecer los conocimientos de estudiantes en telecomunicaciones. Este año les ofrecerá la oportunidad a 40 jóvenes de acceder a una semana de exclusivos workshops online sobre TIC, liderazgo y cultura china.

Huawei abrió la inscripción en Tucumán para Semillas para el Futuro (Seeds for the future), programa global de responsabilidad social de la compañía de telecomunicaciones que anualmente les brinda la posibilidad a estudiantes universitarios de toda Argentina de capacitarse en telecomunicaciones.

En la edición 2020 de la iniciativa 40 jóvenes podrán acceder una semana de exclusivos workshops online sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y liderazgo brindados por líderes de empresas. También tendrán la oportunidad de conocer la cultura china.

Esto incluirá visitas guiadas virtuales por la casa matriz de Huawei en China, así como trainings sobre 5G, inteligencia artificial, IoT, ciberseguridad, economía digital, transformación digital y tendencias de la industria. A su vez, se tratarán temas de management como habilidades de liderazgo, gestión intercultural y gestión estratégica.

La acción está abierta a alumnos de universidades públicas y privadas de todo el país de entre 18 y 30 años inclusive, que estén cursando una carrera vinculada a las telecomunicaciones y que tengan manejo del idioma inglés. Como parte de los beneficios, los participantes quedarán registrados en la base de datos de la compañía china para incorporaciones vinculadas a su programa Jóvenes Profesionales.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 15/07 a través de su universidad o consultando en semillasparaelfuturo2020@gmail.com. Una vez registrados, deberán afrontar un proceso de selección exprés que se realizará durante julio. Los cursos online tendrán lugar durante la primera semana de agosto.

Un compromiso holístico con la educación

Semillas para el Futuro se implementa a nivel local desde 2017 y ya llevó a China a 30 jóvenes (10 por año), quienes fueron protagonistas de una experiencia de formación única en el país asiático. En términos totales, el programa alcanzó a 750 alumnos de 55 instituciones educativas de distintas regiones de Argentina.

En este contexto, la compañía se propuso sostener su compromiso con la educación reconvirtiendo el programa y ofreciendo una nueva propuesta en el 2020 con foco en la formación a distancia. Esta vez, ampliando su alcance: serán cuarenta los finalistas.

El programa está orientado a desarrollar el talento local, fortalecer la transferencia del conocimiento y mejorar el uso y entendimiento de las personas en la industria de las telecomunicaciones. También busca acortar la brecha entre las necesidades del mercado laboral y la formación educativa.

En esta línea, como parte de su programa Jóvenes Profesionales, la sede local de la compañía recientemente vinculó a 4 jóvenes para sus proyectos tecnológicos. Estos profesionales participaron de las distintas ediciones de Semillas para el Futuro. Huawei planifica sostener esta premisa para futuras búsquedas, considerando prioritariamente a los estudiantes que hayan sido parte de sus programas educativos.

Una de las incorporaciones es Luca Fogliatto, quien está próximo a recibirse de Ingeniero en Sistemas en la UTN Tucumán y reconoce el valor de las iniciativas realizadas desde el ámbito privado que articulan con el mercado laboral: “Los estudiantes, sobre todo en los últimos años de la carrera, necesitan proyectarse y conocer el mundo que espera fuera de las paredes de la universidad. Que empresas fomenten la integración al mundo laboral motiva muchísimo a los estudiantes a seguir y, sobre todo, a terminar la carrera”. Y respecto a su paso por Semillas, agrega: “Al regresar de China, una empresa que me había estado siguiendo en los medios durante el proceso de selección, me contactó para ofrecerme trabajo y tuve una valoración mucho más alta por el hecho de haber sido elegido para el programa Seeds for the Future”.

Por su parte, Máximo Librandi, quien está próximo a graduarse de Ingeniero de Sistemas en la UNICEN, explica sobre la oportunidad: “Trabajar como PMO (Project Management Officer) es algo que no está directamente relacionado a mi carrera, pero son capacidades que la misma te permite desarrollar fácilmente, por lo cual es un nuevo desafío para mí. En un futuro espero poder liderar grandes proyectos de Huawei. Me parece muy importante que las empresas contribuyan en la formación de estudiantes, porque serán quienes en un futuro trabajen para la empresa, por lo cual es importante conocer las herramientas que se utilizan internamente”.

Complementariamente a Semillas, durante el segundo semestre la compañía china lleva adelante su “Concurso de talento TIC” que les ofrece la posibilidad a estudiantes de grado y posgrado de ampliar su formación en nuevas tecnologías, con exámenes y certificaciones internacionales.