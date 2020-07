AMPLIAR Vuelve el disfrute de la playa en Cuba, por ahora para los lugareños. Hay alivio (foto: ANSA)

05/07/2020 - COVID-19

La Habana abrió el "programa de verano"

La Habana "abrió" su programa de verano con hoteles y comercios diversos operando, aunque siguió bajo medidas especiales al reportarse ayer en sus barrios tres nuevos casos de Covid-19, aunque con cifras "mejores".

La capital cubana es la demarcación con mayor incidencia del nuevo coronavirus en todo el país.

Los tres enfermos de las últimas horas se sumaron a los 55 pacientes contagiados hospitalizados en la isla, sin muertes reportadas que en general son 86 desde que comenzó la pandemia.

Son ocho días sin fallecimientos. Los casos en Cuba han sido hasta ahora 2,372.

Heladerías, cafeterías, parques, zoológicos, círculos sociales con ofertas gastronómicas variadas y otros espacios recreativos abrieron sus puertas en medio de un intenso calor de verano, normal para esta época del año cuando los cubanos toman sus vacaciones.

ANSA constató que en algunas partes de la ciudad de alrededor de dos millones de habitantes se multiplicaron anoche las reuniones familiares y de amigos en portales y balcones de casas. "Todos tenemos bien colocados los nasobucos", comentó Idalmis, de 21 años edad, asistente a una de esas reuniones, que calificó de "celebración porque el bicho (el virus) está en retirada".

Sin embargo los lugares comerciales en el barrio al este de la ciudad permanecían casi vacíos.

Las cifras epidémicas en La Habana mejoraron ostensiblemente en los últimos días, lo que llevó a las autoridades a abrir el "desconfinamiento" en la capital en la fase uno de tres. El resto de la nación está en la segunda etapa,salvo la provincia de Matanzas que permanece en fase uno.

Las autoridades locales dijeron que "quedan varias muestras PCR por saber sus resultados en Cuatro Caminos y el Cerro, dos focos de la Covid-19 que están activos aún en esas zonas habaneras.

El gobierno advirtió que si esa situación empeora está "preparado" para, aplicar la cuarentena donde corresponda y así el resto de la ciudad siga "funcionando con normalidad".

Advirtió que no habrán grandes espectáculos deportivos. Aún no se pueden rentar autos y no se venderá ron a granel en la red de bodegas.

La bebida alcohólica mas consumida en la isla solo se venderá en botellas por ahora.