02/07/2020 - Yerba Buena

Cientos de vecinos ya se beneficiaron con los servicios del programa TUTA

El programa integral de servicios públicos denominado Trabajo Urbano, Trabajo Adicional (TUTA) que se puso en marcha el lunes recibió gran aceptación de los vecinos. Durante los primeros cuatro días el municipio acondicionó espacios públicos, reparó calles, reemplazó luminarias, podó árboles y recolectó residuos verdes.

Además, en la base del distrito 1 instalado en la plaza Azucena, se apostó el Tráiler Veterinario para vacunar y castrar a las mascotas de los vecinos del barrio. Por otra parte, personal de Medio Ambiente recibió residuos reciclables para ser tratados en el Centro Verde.

Jorge Defagot, vecino de la calle Cariola, se mostró a gusto con el programa municipal: “Me comentaron que estaban instalados en la plaza, por eso llegué hasta acá. Me parece un servicio espectacular, realmente hace falta que la Municipalidad se involucre en esto. Vine a solicitar la poda de un árbol y me tomaron el pedido, así que me voy conforme”.

Durante los primeros días, cientos de personas se acercaron a la plaza Azucena para realizar pedidos, acercar material reciclable y acceder a los servicios veterinarios que brinda el municipio de manera gratuita.

La próxima semana, el programa se mudará al distrito 2, comprendido por el cuadrante de avenida Aconquija, Chacho Peñaloza, Camino de Sirga y Solano Vera. La base junto al Tráiler Veterinario se instalará en la plaza Marcos Paz. Allí se podrán hacer pedidos y reclamos, de lunes a viernes, de 8:30 a 13. Los turnos para castración, sólo se brindarán el lunes, desde las 8:30.