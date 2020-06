AMPLIAR Muy bizarro el delincuente

26/06/2020 - COVID-19

Cinismo puro; Bolsonaro homenajea a muertos por el virus

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, homenajeó a los cerca de 55 mil muertos por el coronavirus y consideró que hay quienes exageran respecto de la gravedad de la dolencia.

Detalles.

Durante su mensaje semanal por las redes sociales en la noche del jueves, pidió a un músico que interprete con su acordeón el Ave María "para rendir un homenaje a los que se fueron por el virus".

El acordeón es un instrumento popular en el interior del país y está presente en las Fiestas Juninas que se celebran este mes, convocando a multitudes en la región nordeste, muy afectada por el Covid-19.

"Hay gente que tiene la enfermedad (coronavirus) y puede morir, uno lo lamenta", apuntó Bolsonaro, que cuestionó la "preocupación excesiva" con la pandemia.

"La contaminación es una realidad, nadie lo discute, aproximadamente el 70% (brasileños) va a contaminarse, la mayoría no va a sentir nada", aseguró.

En marzo pasado Bolsonaro se realizó exámenes, al regresar de Estados Unidos junto a 23 ministros y colaboradores que contrajeron el SARS-CoV-2.

Durante meses se negó a presentar los resultados, pero finalmente los entregó a la Corte, tras un recurso presentado por el diario Estado de San Pablo.

Dos de los tests dieron negativos y un tercero no tenía los datos correctos, dando lugar a dudas que dejaron abierta la posibilidad de que haya estado contagiado.

El propio Bolsonaro alimentó esa duda durante su transmisión en las redes.

"Yo creo que ya me pesqué" el coronavirus, "no sentí nada, no sé, me puede hacer un test nuevamente para ver si tengo anticuerpos", comentó ayer el presidente.