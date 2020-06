26/06/2020 - Documento

Se reagrupa la militancia peronista

Se está llevando a cabo un reagrupamiento de la militancia peronista en todo el territorio nacional y se lo hace dentro del Instituto Peronista. Se busca, en la primera etapa, dos objetivos políticos: un banco central soberano y una renta básica universal, federal y movimientista.

El siguiente es el documento que contextualiza las acciones del reagrupamiento de la militancia convocada:

Frente a la dimensión de la crisis mundial, que nos afecta como pueblo, hemos tomado dos decisiones: dado nuestro carácter Movimientista en primer lugar resolvimos reagruparnos como militancia social, política, cultural, comunicacional, feminista, de trabajadores, sin prioridad electoral y en segundo lugar crear un Instituto Peronista, cuyo uno de los ejes fundamentales es la Renta Básica Universal, Federal y Ecológica (RBU-FE) y un Banco Central Soberano. Con el objeto de contribuir en la resolución de las contradicciones de las instituciones Coloniales sobre la Patria.

Por ese objetivo nació el peronismo hace 75 años y aún no se ha concluido con la Revolución iniciada en 1945. El conflicto nació en la Revolución de Mayo y aún antes, en el triunfo Querandí sobre el Imperio Español en el Rio de la Plata, en las Misiones Jesuíticas Guaraníticas contra todo el país y con el Imperio Inglés como así también somos herederos de las montoneras federales y las muchas luchas en el Continente desde 1492 hasta nuestros días.

El Peronismo es el movimiento Nacional y Popular que resume todos aquellos intentos de los pueblos, siendo el propio Gral. Perón que logro la unidad entre migrantes e inmigrantes ya que era hijo de una india y nuestra Fe revolucionaria en la abanderada de los humildes la eterna Evita.

En esos 75 años, desde su nacimiento en la gloriosa gesta de los trabajadores expresada el 17 de octubre, el Movimiento Peronista es el gran escudo de defensa del pueblo y la lanza frente a las políticas coloniales y neoliberales que desde hace años quieren imponer en nuestro país, expresando el valor simbólico del pueblo por recuperar la felicidad alcanzada en el gobierno de 1945 al 1955 y en la década ganada.

El peronismo de la Resistencia, los/as Peronistas Montoneros/as, los/as peronistas no resignados, son un eslabón de 50 años dentro de los 75 años de vida del Movimiento Peronista, un eslabón fundamental que trajo a Perón con el Luche y Vuelve y el triunfo popular del compañero Presidente Héctor J. Cámpora en nuestra gran primavera y la Gloriosa Juventud Peronista.

La segunda Resistencia, a la última Dictadura Cívico Militar del año 1976, los gobiernos de Néstor, Cristina y el Frente de Todos demuestran la voluntad y la continuidad de lucha del pueblo argentino en enfrentar a los poderosos de siempre para volver al gobierno y tratar de conquistar el poder.

En ese proceso histórico, en varios momentos, los elegidos de llevar adelante esta etapa defraudaron y traicionaron, como Menem, las aspiraciones de nuestro pueblo, los ideales de los/as 30000 compañeros/as detenidos desaparecidos y los postulados de Perón y Evita.

Los/as sobrevivientes de las cárceles de la dictadura, los/as del exilio interno y externo, los/as clandestinos de aquellos años, los organismos de derechos humanos y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son ejemplo de las diversas luchas llevadas en aquellos años.

En este hilo conductor es necesario que conjuntamente con las nuevas generaciones resignifiquemos el Movimiento Peronista con el objetivo de concretar el postulado de siempre “Para que reine en el pueblo el amor y la Igualdad”, la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social, postulados de Evita y Perón.

En plena ofensiva colonial y destitución de gobiernos populares hermanos en América Latina, hemos recuperado electoralmente el gobierno en el año 2019. Para que este proceso logre exitosamente los objetivos, hemos considerado indispensable reagruparnos construyendo puntos de coincidencia para avanzar juntos en las acciones. La libertad, la lealtad y el sentido crítico dentro del Movimiento Peronista han sido su vitalidad y fuerza. En palabras del General:

“Nosotros no hemos conducido nunca el Movimiento con una formula rígida ni ajustada, nosotros lo hemos hecho con una gran amplitud y ductilidad. Yo permito todo en el Movimiento, nosotros no tenemos prejuicio de ninguna naturaleza porque así tienen que ser los Movimientos. Los Movimientos de este tipo hay que dejarlos funcionar libremente, constituir un cuerpo orgánico, no muy ajustado a preceptos para que se defienda por sí, yo creo que pasa en el organismo institucional lo mismo que en el fisiológico, se conserva por las autodefensas del movimiento. Dadas las circunstancias actuales y conociendo profundamente al Movimiento como lo conozco, yo creo que ya no hay peligro de disociación” ( Gral. Perón, reportaje de Villarroel, Maidana y Timerman a 19 días de asumir en septiembre de 1973. ( disponible en la web).)

La crisis mundial del sistema nacido después de la 2a Guerra Mundial, ha implosionado.

El sistema de libre comercio, los sistemas financieros, la legitimidad de los imperios (que han devenido en fallidos), la multiplicidad de divisas internacionales que han acorralado al dólar a solo tener poder sobre el 15 % de la población mundial (América)), el organismo de las Naciones Unidas. Todo ha detonado desde que Eurasia entró a la Organización Mundial de Comercio en el 2001. O sea combinó el libre mercado y la planificación de emisión de monedas sin límite, con el mundo a disposición para expandirse.

Ante la crisis mundial, el peronismo tiene que ir redefiniendo su posicionamiento. El programa económico con impacto social, original del Frente de Todos, expresado en la explotación y exportación minera, la explotación de Vaca Muerta y los negocios agroexportadores, pensados en el marco de esta crisis son inviables como venían siendo pensados.

Durante los últimos cuatro años, la mayoría del pueblo resistió al Macrismo, parte de la dirigencia del peronismo no apoyó ninguna ley macrista en el Congreso Nacional, tuvimos que resistir la campaña mediática conducida desde el gobierno nacional y ejecutada por el poder concentrado. Ciertos sectores del peronismo apoyaron explícitamente en los primeros tiempos al gobierno macrista, situación que merecerá una reflexión autocrítica de los mismos.

Ahora, es la etapa de que nuestro gobierno nacional genere las políticas públicas necesarias que permitan modificar y transformar las condiciones socio – económicas que dejó la etapa macrista en la que se consolidó el poder estructural de los grupos económicos nacionales e internacionales.

La Pandemia en el contexto mundial puso en discusión el rol de los Estados, en nuestro país la conducción de Alberto reubicó el rol del mismo.

Políticas Públicas como, la libertad de emisión, el Ingreso Familiar Emergencia, el programa ATP del Ministerio de Desarrollo Productivo para auxiliar y brindar una ayuda a las Pymes, (a los sueldos privados) y la puja aun no resuelta en la intervención y el proyecto de ley de expropiación de la empresa Vicentin, el impuesto a la riqueza y la renegociación de una deuda externa impagable, constituyen puntos de inflexión que hay que potenciar. Todas ellas son apoyadas y promovidas por el Instituto Peronista, desde el cual se propone entre otras medidas de gobierno, la Renta Básica Universal Federal y Ecológica y un Banco Central Soberano.

Asimismo, medida indispensable a tomar en nuestro gobierno es la propuesta de Raúl Zaffaroni de ampliar la Corte Suprema a 15 miembros. Única garantía de terminar con el lawfare.

Macri en un mes modificó sustancialmente la estructura económica y social del país destruyendo gran parte de lo conquistado y reconstruido durante la década ganada del gobierno de Néstor y Cristina.

El compañero Amado Boudou, expresa que sobra correlación de fuerzas, para avanzar en medidas indispensables para lograr la transformación económica que permita avanzar con voluntad política, comunidad organizada y movilización popular al camino de la justicia social.

En igual sentido sostenemos que la militancia tiene que dejar de ser meramente testimonial y tener inserción territorial (en la fábrica, en el movimiento de desocupados, en los barrios populares, colectivos feministas, colectivos comunicacionales, clubes de barrio, colectivos ecologistas, cooperativas y en las distintas demandas de nuestro pueblo).

Esto exige instalar en la agenda política el debate de un Nuevo Federalismo Económico que no pasa por lo impositivo solamente, sino por Federalizar las políticas económicas emanadas del Banco Central, terminar con la fuga de capitales y endeudamiento. Desarrollar e impulsar las economías regionales teniendo en cuenta la política de Agricultura Familiar para realizar la Soberanía Alimentaria que rompa con el tradicional unitarismo más allá de sus buenas voluntades dado que desconoce las realidades de las provincias, políticas de preservación y explotación de la plataforma continental, para asegurar la Seguridad Alimentaria.

La ecología, la modificación agraria, la defensa de los recursos naturales, la defensa del agua y la preservación del ambiente, la modificación del sistema financiero, la necesaria legislación de los medios de comunicación, la nacionalización de los servicios públicos y la recuperación estratégica de una Marina Mercante, la contención y transformación de los nuevos movimientos sociales son muchos de los temas que deberán ser abordados en los próximos años del gobierno.

Las demandas de los pueblos originarios, la restitución de sus tierras y su cultura son nuestras asignaturas pendientes, así como el reconocimiento al Movimiento Feminista (Ni una Menos) para avanzar hacia una sociedad con paridad e igualdad de género, desarmando la opresión patriarcal en sus distintas aristas en lo político, social y lingüístico, diseñando políticas públicas con perspectiva de género, de dignidad a las personas con discapacidad, de vivienda, del derecho social a la educación, de preservación del ambiente, de contención de las cooperativas y empresas recuperadas y de las pymes.

El rechazo a la violencia institucional que sucede con nuestros pibes y pibas así como la represión a las demandas populares están en nuestro ADN.

Asímismo nos planteamos una política de recuperar a las FFAA en el espíritu del glorioso ejercito de San Martin, Belgrano, Andrés Guacurari y Artigas, Juana Azurduy, María Remedios del Valle, María Loreto Sánchez, Juana Moro, el General Valle y tantos otro/as patriotas. En anteriores etapas fueron utilizadas como instrumento de la oligarquía en dictaduras asesinas; hoy tenemos una nueva realidad y nos debemos el debate correspondiente a la mejor forma de integrarlas a los objetivos de la Nación.

La propuesta de la Renta Básica Universal Federal y Ecológica (RBU+E), tiene por objetivo contribuir a la igualdad y de distribución de la riqueza.

Por ello proponemos, que parte de la Agenda y demandas, se pueden lograr con el aporte de la RBU+E, financiada desde el BCRA a 100.000 cooperativas y 200.000 PYMES, con un Ministerio de Planificación de la Soberanía, para recuperar el trabajo para todos/as los argentinos/as, en el cambio de su matriz productiva.

La transición es hacia más peronismo, como el General lo hizo, desde el Banco Central en 1946 y cuando aumentó la fuerza y la densidad nacional, pasó recién convocar la Constituyente del 49, fue cuando la reforma estaba garantizada dado que el pueblo había vivenciado logros jamás vistos.

Hoy en día, es central recuperar electoralmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manos de Cambiemos. Larreta no tiene reelección y nosotros deberíamos unificarnos tras una/un candidata/to que pueda ganar las elecciones.

El Movimiento Peronista es el motor de las transformaciones necesarias en nuestro país, el partido justicialista cumplirá con su función electoral.

Cristina es el símbolo central de la resistencia al Macrismo, sin ella no lo hubiésemos vencido electoralmente y hoy es el blanco central de los grupos de poder Oligárquicos y mediáticos dado que continúa sembrando mística peronista en el pueblo.

Ejemplos como el Papa Francisco , de Monseñor Angelelli, de Monseñor de Nevares, de Monseñor Novak, de Monseñor Ponce de León, de Monseñor Jerónimo Podestá, de Monseñor Hesayne, de Monseñor Devoto de nuestro Capellán Jorge Adur, las monjas Francesas los curas heroicos como el Padre Mugica por nombrar solo algunos, el Movimiento de Curas del Tercer Mundo y actualmente las ideas de los curas y laicos/as de las barriadas populares y el Papa Francisco nos hace pensar el rol importante del movimiento de las iglesias junto al pueblo.

Finalmente nos reagrupamos por la libertad de todos los/as presos/as políticos/as, la revisión integral de todas las causas de persecución política y social. Y contra toda impunidad del gobierno Macrista y por revisar la Concentración Mediática diseñada por los centros de poder de los cipayos de siempre y el Imperio dominante.

