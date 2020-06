25/06/2020 - Pandemia

Coronavirus: Una madre y su hija son los nuevos casos en Tucumán

Tucumán registró dos nuevos casos de coronavirus (Covid-19) en las últimas horas, que suman un total de 71 pacientes en la provincia, informó el Ministerio de Salud Pública de la Provincia. A ello se suma el positivo de un tucumano en Jujuy, que llevaba 10 días de aislamiento en la provincia norteña.

Los casos corresponden a una mujer de 79 años y su hija de 50 oriundas de la ciudad de Monteros. La mayor formó parte del micro que arribó de Buenos Aires el pasado 7 de junio en el que ya se constaron oros 18 casos.

El intendente de esa localidad, Francisco Serra, confirmó junto a las autoridades sanitarias el domicilio.

“Al ser un adulta mayor fue enviada a su casa para que continúe con una cuarentena estricta bajo el cuidado de su hija quien fue contagiada”, agregaron.

En las redes sociales

Loana Abdala es pariente de las contagiadas y en su cuenta de Facebook se refirió a la situación:

"Hola quería informales por la situación que estamos pasando y aclarar sus dudas ya que tengo muchos mensajes. Mi abuela y mi madre dieron positivo en el test de Covid-19 son asintomáticas, cero síntomas (no es riesgoso). Por el momento el mayor problema es que mi abuela tiene 79 y mi madre tiene diabetes. Solo pueden contagiarse si compartieron mucho tiempo con ellas. Mi hermana y yo dimos negativo. Si fueron atendidas por mi hermana o por mí no hay problemas. Si las atendió mi madre y tienen algún síntoma tienen que comicarse con el hospital y avisar que estuvieron en contacto con la familia. Espero que esto aclaré sus dudas xq se me complica para responderle a todos.

El showroom permanecerá cerrado por 14 días por mayor seguridad".