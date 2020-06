24/06/2020 - En General

Ajustan puntos del protocolo de natatorios para futura reapertura

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, mantuvo una reunión con miembros de la Federación Tucumana de Natación, quienes presentaron un protocolo sanitario que le permita abrir los natatorios de la provincia.

La titular del área explicó que las actividades que hasta el momento no volvieron a pleno, por las características que tienen, el Ministerio de Salud consideró que no era la oportunidad de flexibilizar. “En estas dos semanas no habrá nuevas aperturas con excepción de las que ya están acordadas”, indicó.

En ese marco, sobre los natatorios dijo: “recibimos los protocolos que presentaron, había unos puntos que ajustar. Será tratado la semana que viene en el Consejo de Salud y posteriomente se realizará la evaluación del Gobernador y la Ministra de Salud para ver la posibilidad de flexibilizar”, explicó.

Carlos Cánepa, presidente de la Federación Tucumana de Natación, sostuvo que en la provincia practican ese deporte más de cuatro mil personas y cada lugar cuenta con alrededor 600 socios. “Nos dieron un tiempo estimado de 15 días para la flexibilización de la actividad”, adelantó.

Desde el sector indican que quienes practican la actividad están higienizados en todo momento. “Al ser piletas con productos de limpieza como cloro, el virus es eliminado en el momento. El protocolo sería para el ingreso a los natatorios”, detalló.

“Hay muchas personas que necesitan de esta actividad para rehabilitación. A ellos le daríamos prioridad y cada lugar trabajaría con el 50% de lo habitual. Estamos a la espera de buenas respuestas”, cerró Canepa