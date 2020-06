AMPLIAR Homenaje a Marielle Franco (foto: ANSA)

24/06/2020 - Autoría

Expareja de la asesinada Marielle Franco fustiga a Bolsonaro

El presidente brasileño "Jair Bolsonaro intenta obstruir la investigación" sobre el asesinato de Marielle Franco, afirma Monica Benicio, la expareja de la activista.

Detalles.

La arquitecta Benicio sostiene, en entrevista con ANSA, que el mandatario "no tiene ningún compromiso con el esclarecimiento" del crimen ocurrido el 14 de marzo de 2018 en el centro de Rio de Janeiro. Dos supuestos miembros de las "milicias" parapoliciales están presos, imputados de ser los autores materiales del asesinato de la concejal Franco y su chofer, Anderson Gomes.

"Llevamos dos años y tres meses aguardando que se esclarezca este crimen, esta barbarie, no tenemos dudas de que fue muy bien planeado y de que fue un crimen político", subraya Monica Benicio. "Bolsonaro nunca ocultó su relación con las milicias, y las milicias están envueltas en el asesinato, pero no hay elementos hasta ahora para decir que el presidente tiene relación con el asesinato. No podemos ser livianos en las acusaciones, hay que aguardar lo que surge de las investigaciones", aclara Benicio.