Bolsonaro a favor de la cloroquina

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recomendó el consumo de cloroquina a pacientes infectados con el coronavirus, cuando Brasil superó las 50 mil víctimas fatales y el mandatario norteamericano, Donald Trump, volvió a mencionar el crecimiento de la pandemia en el gigante latinoamericano.

Detalles.

"Yo no fui quien indicó (cloroquina), yo apenas reproduje lo que dijeron (los médicos) fuera y dentro de Brasil, no soy médico, pero si el virus llega hasta mí, si es que ya no llegó, voy a tomarla", afirmó Bolsonaro.

El presidente, con barbijo blanco, habló con una mujer que dijo haberse curado del coronavirus, al igual que su familia, gracias a la cloroquina.

"Usted es el nuevo Mesías", afirmó la mujer, y otra señora se sumó diciendo: "Confiamos en usted, presidente".

A lo que el Bolsonaro respondió: "Yo ya pasé por el río Jordán, me zambullí (en sus aguas), pero el Mesías yo no soy, yo no soy nada".

La anécdota ocurrió en la mañana de este lunes en Brasilia, poco después de que la prensa actualizara los últimos datos del coronavirus, que ya causó la muerte de 50.667 brasileños e infectó a 1.090.349. Bolsonaro y su ministro de Salud, el general Eduardo Palluzo, no se pronunciaron hasta este lunes a la tarde sobre la noticia del domingo, cuando Brasil superó las 50 mil víctimas fatales.

El mandatario y su ministro también se oponen a la cuarentena, que en mayor o menor grado se aplica en aplica en los 27 estados brasileños y en numerosos países en todo el mundo. Mientras tanto el presidente Donald Trump, pese a ser un aliado de Bolsonaro, criticó los resultados de la política brasileña ante la pandemia.

"Pregunten cómo están en Brasil (...) no están yendo bien (...), ustedes escucharon mucho sobre Suecia, ellos tampoco están yendo bien" ante la pandemia, dijo el mandatario del partido Republicano, durante un acto proselitista realizado el sábado en el estado de Oklahoma.

En plena campaña hacia su reelección en los comicios del mes de noviembre, Trump ha tomado una aparente distancia de su colega brasileño.

Desde hace unos dos meses, Trump comenzó a criticar la posición de Bolsonaro, hasta que en mayo decretó la prohibición del ingreso de brasileños a Estados Unidos para contener el contagio del SARS-CoV-2.

Luego de esa determinación de Donald Trump, Bolsonaro dijo que mantenía su alianza con el magnate norteamericano y reivindicó el modelo sueco, en el que tampoco se aplica el aislamiento social.

Debido a su rechazo a la cuarentena y a su defensa de la cloroquina, Bolsonaro entró en ruta de colisión con sus exministros de Salud, Luiz Henrique Madetta y Nelson Teich, los dos despedidos de manera bastante intempestiva en plena pandemia.

La prescripción de la cloroquina para todos los pacientes contaminados por el Covid-19 es un tema polémico, recordó el exministro Teich.

La cloroquina "no puede ser incorporada" a la lista de medicamentos aptos para ser prescriptos "hasta que no tengamos una definición (probada) con investigaciones", afirmó ayer Teich.

La situación en Brasil es "super delicada (...) dado que predominan el miedo, la inseguridad y la ansiedad", frente a la dolencia y esto alimenta la prescripción de la cloroquina, dijo Teich, que permaneció menos de un mes al frente de la cartera de Salud.