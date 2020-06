AMPLIAR Queiroz investigado por sus movimientos bancarios

19/06/2020

El entorno de Bolsonaro en la mira de la justicia por corrupción

Un día después del arresto de Fabricio Queiroz, el expolicía amigo del presidente Jair Bolsonaro, las investigaciones policiales avanzan sobre el hijo del mandatario, Flavio Bolsonaro, sospechado de lavado de dinero.

Queiroz, que fue durante años asesor de Flavio Bolsonaro, amaneció hoy en una celda del complejo penitenciario de Bangú, en Río de Janeiro, adonde fue ingresado ayer y tendrá que permanecer en solitario por 14 días debido al aislamiento prescripto por el coronavirus.

El Ministerio Público y la Policía comenzaron a poner la lupa sobre los movimientos bancarios y gastos de Flavio Bolsonaro que fue diputado estadual de Rio de Janeiro hasta diciembre del año pasado.

Queiroz pagó más de mil mensualidades de los colegios privados de las hijas del exdiputado Bolsonaro, al parecer con dinero desviado de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, según consta en las investigaciones a las que tuvo acceso el sitio de noticias UOL.

Esta información refuerza las sospechas sobre el presunto esquema de desvío y lavado de dinero que habría montado Flavio Bolsonaro durante más de una década como legislador de Rio de Janeiro.

Los investigadores van a solicitar a Flavio Bolsonaro que entregue la información sobre sus viajes en avión en los últimos años ante la sospecha de que los boletos también fueron pagos con dinero irregular.

La prisión de Queiroz puede derivar en otras líneas de investigación que además de comprometer a Flavio Bolsonaro se acerquen al propio Jair Bolsonaro dado que "muchos creen que el presidente está involucrado o tenía conocimiento de este esquema", apuntó hoy el columnista Merval Pereira, del grupo Globo. El presidente Bolsonaro reaccionó indignado ante la detención de Queiroz, con quien mantiene una amistad desde los años 80 cuando ambos estaban en el Ejército.

"No había ningún mandato de prisión contra Queiroz, fue una prisión espectacular, parecía que estaban capturando al más grande bandido de la tierra", dijo Bolsonaro en la noche del jueves durante una transmisión en vivo por las redes sociales.

Queiroz "no era un prófugo, si le hubiera pedido a su abogado que comparezca yo creo que él habría comparecido", agregó.

El apresado estuvo un año con paradero desconocido hasta que fue descubierto el jueves por la policía en el interior de San Pablo, en una vivienda de Frederick Wassef , que es el abogado del presidente. "Por qué él estaba en aquella región (del interior) de San Pablo?, porque está cerca del lugar donde se hace un tratamiento contra el cáncer", afirmó Jair Bolsonaro ayer a la noche.

Fue la única vez que el presidente habló del tema, ya que hoy evitó entrar en contacto con la prensa y con sus simpatizantes al salir del Palacio de Alvorada, repitiendo la conducta del jueves por la mañana.

"La prisión de Queiroz lleva el escándalo a la rampa de (Palacio del ) Planalto", tituló hoy la revista Veja.

"El cerco se cierra" sobre el entorno del gobierno, escribió en su tapa de la revista Carta Capital, con una foto de Queiroz ingresando al penal.

Este escándalo desgastó políticamente a Bolsonaro pocos días después de que el Supremo Tribunal Federal ordenó allanar residencias de activistas simpatizantes del gobierno, algunos de los cuales fueron arrestados, entre ellos la militante de ultraderecha Sara Winter.

El jueves la Corte rechazó un habeas corpus de Winter, que se en acuentra recluída en Brasilia.

El abogado Carlos Emilio Catta Preta, defensor de Queiroz también interpondrá un habeas corpus a favor de su cliente.

Queiroz "me dijo que recibió amenazas, no me dio precisiones, me dijo que se sentía amenazado desde que comenzó este caso", declaró Catta Preta.

Este letrado trabajó para el expolicía Adriano da Nobrega, uno de los "milicianos" o parapoliciales más famosos de Rio de Janeiro y jefe de la banda de matadores conocida como "Escritorio del Crimen".

Da Nobrega murió a principio de este año durante un enfrentamiento con la policía en el estado de Bahia, región nordeste, a donde se había escondido tras huir de Rio.

Algunos comentaristas estiman que la ejecución de Da Nobrega fue una "quema de archivo" dada la información que éste tenía sobre Queiroz y, posiblemente, sobre la familia Bolsonaro.

La mujer y la esposa de Da Nobrega fueron empleadas del diputado Flavio Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro, durante los años en que Queiroz era asesor.