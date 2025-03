10/03/2025 - En General

Trasladan gratuitamente a vecinas para que reciban atención médica integral

El nuevo programa fue lanzado este lunes por la intendente Rossana Chahla, en el marco del Mes de la Mujer. “Estamos trabajando en los barrios y trasladando a las vecinas en el colectivo del Municipio para que se hagan los controles necesarios”, explicó. En esta primera jornada, accedieron al beneficio 21 vecinas del barrio Policial IV.

En el marco de las actividades programadas por el Mes de la Mujer, la intendente Rossana Chahla encabezó este lunes el lanzamiento de un programa que beneficiará a vecinas de distintos barrios de la capital, quienes serán trasladadas gratuitamente en colectivo a la sede de la Asistencia Pública Municipal, donde podrán acceder a un control integral de su salud.

En la jornada inaugural de esta iniciativa, que se mantendrá durante todo el año, 21 vecinas del barrio Policial IV recibieron atención de manera gratuita, con controles de mamografía y ginecología, entre otros que brinda la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en el “Piso Rosa” de la Asistencia Pública, en calle Chabacuco 239.

“Nosotras no tan solo festejamos el 8 de marzo, sino que celebramos el Mes de la Mujer, y, en ese marco, estamos trabajando en los barrios y trasladando a las vecinas en nuestro colectivo para que se hagan los controles necesarios”, destacó Chahla.

Sobre la modalidad de asistencia que brinda el Municipio, la jefa municipal detalló: “Después de establecer el turno, las traemos a las vecinas, las controlamos, desayunamos juntas, les damos todas las recomendaciones y les facilitamos acceso a los controles necesarios”.

La intendente recordó que “la mujer cumple muchos roles, en el trabajo y en el hogar, por lo que muchas veces deja de lado el cuidado de su salud, que es algo muy importante para poder prevenir enfermedades como el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero por el que muchas mujeres siguen muriendo por no ser detectado precozmente”.

En ese contexto, subrayó que “se está tratando de que todas las vecinas que viven en los barrios puedan acceder a este beneficio, para lo cual se hace un trabajo territorial, con un cronograma de visitas donde se asignan los turnos a estas personas para que luego se hagan todos los estudios, en una mañana, en la Asistencia Pública”. Chahla aclaró que, una vez realizados los chequeos médicos pertinentes, las vecinas son trasladadas gratuitamente de regreso a sus barrios. “Les facilitamos todo para que no puedan decir que no a realizarse los chequeos. Les ponemos un día para que ellas se anoten y con los equipos territoriales que trabajan en los barrios las traemos”, enfatizó.

Por otro lado, la jefa municipal dijo que “este tercer piso que de la Asistencia Pública va a marcar un hito de la gestión y va a seguir en el tiempo porque el municipio tiene un capital humano que tiene un gran compromiso con las vecinas, desde las recepcionistas, los técnicos y los profesionales”.

Cómo es la atención

A su turno, la directora de la Asistencia Pública, Karina Faccioli, aclaró que “para poder brindar esta atención a las vecinas se hizo un trabajo de coordinación desde hace varias semanas, con la asignación de los turnos, para que puedan hacerse todos los estudios en menos de tres horas”. A propósito, detalló que “la atención se brinda en un circuito que incluye cinco etapas, desde el consultorio, ecografía, mamografía, densitometría y el control ginecológico”.

Faccioli dijo que “completados todos los controles, las 21 pacientes atendidas en esta primera etapa se pudieron llevar sus estudios y un diagnóstico, lo que es muy importante, porque en algunos casos de vecinas que fueron mamás, hacía más de 10 años que no se realizaban ningún tipo de chequeo ginecológico”.

Por último, la directora de la Asistencia Pública informó que este programa se mantendrá en vigencia durante todo el año. “Se continuará con el traslado de las vecinas desde su domicilio hacia la Asistencia, donde podrán hacerse todo el chequeo, para después retornar nuevamente a sus domicilios. El resto del año seguirá funcionando la Asistencia Pública con esta misma logística, dependiendo de la necesidad de cada paciente y los estudios que necesiten”, completó.

Noelia González, una de las vecinas del barrio Policial IV que este lunes visitó la Asistencia Pública, comentó: “Es la primera vez que puedo asistir a un lugar donde puedo hacer todos los estudios el mismo día, ya que es muy difícil hacer coincidir todos los turnos”.

A su turno, Marta Quintana, otra beneficiaria de este programa, apuntó: “Estoy muy agradecida, porque me hice todos los estudios que nos han pedido y que antes no me hacía, porque no tenía turno y había que esperar”.

Finalmente, Yésica Páez, otra de las vecinas que fue trasladada gratuitamente por el Municipio para recibir atención médica, manifestó: “Muchas veces en los barrios, en algún momento nos hemos sentido abandonados, ahora nos sentimos muy acompañadas y eso la verdad que se agradece muchísimo”.