10/03/2025 - casa

Jaldo recibirá a miembros de La Libertad Avanza

El gobernador, Osvaldo Jaldo, sostuvo que se reunirá con Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior: “con él tendremos la posibilidad de hablar de las inundaciones de la provincia y, sobre los dos temas que van a marcar la agenda en el Congreso de la Nación".

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió sobre el acuerdo de la Nación con el FMI y sobre el nombramiento de jueces de la Corte, ambos con trámite en el Congreso de la Nación. También, se expresó sobre la visita a Tucumán de funcionarios nacionales que integran el las filas de La Libertad Avanza (LLA), quienes vendrán a realizar una actividad partidaria encabezados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, entre otros. Dijo jaldo que se reunirá con Catalán para analizar cuestiones institucionales vinculadas a obra y temas de actualidad política nacional.

Jaldo dijo: “voy a recibir mañana a las autoridades nacionales que vienen de La Libertad Avanza (LLA). Se comunicó conmigo el viceministro Lisandro Catalán. Tengo entendido que ya tiene personalidad jurídica su partido. Esto tiene que ver con fortalecer la democracia, tendrán su actividad y, seguramente, el gobernador está en su oficina. Si le quieren hacer una visita protocolar lo van a hacer seguramente. Con Catalán sí nos vamos a reunir, es quien está coordinando esta venida a Tucumán y él se comunicó”.

Recordó el gobernador que en la Cámara de Diputados de la Nación se “está por sesionar mañana o pasado. Viene Martín Menem que se tiene que volver –a Buenos Aires porque…-, él es presidente de la Cámara de Diputados. Y Karina – Milei- también seguramente se van a volver –a Capital-”.

Además señaló que Catalán “se irá a quedar y seguramente con él vamos a tener un contacto donde tendremos la posibilidad de hablar de las inundaciones de la provincia y, sobre los dos temas que van a marcar la agenda en el Congreso que son el decreto que establece el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y la designación de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto”.

“En el primer tema del FMI que creo que sí tiene que tener acuerdo del Congreso de la Nación porque significa endeudamiento o bien cambiar deuda. Entonces necesita el acuerdo del Congreso” y añadió: “ahora, si el presidente –Javier Milei- hace un decreto de necesidad y urgencia también la Constitución Nacional se lo permite. Ahora, una de las dos cámaras lo tiene que aprobar. Tengo entendido que el decreto va a ir por Diputados y, en ese sentido, Diputados tendrá que aprobar ese decreto para que, de alguna manera, el decreto está vigente pero tiene que ser aprobado por una de las cámaras para que su vigencia ya esté hecha de pleno”, sostuvo.

Y concluyó: “es decir, que quede firme el decreto. Entonces, en eso yo creo que constitucionalmente es válido. Lo que sí seguramente tendrán que juntar la voluntad en la Cámara de Diputados”.

Nombramiento de jueces por decreto

Jaldo observó que “la designación de los vocales de la Corte, el presidente lo hizo dentro del marco de la Constitución pero siempre esto está sometido a la voluntad del Senado que tiene la última palabra o ratifica el decreto por el cual se han designado a los vocales de la Corte. También puede tener los números necesarios para rechazarlo. Esto es la democracia. Es el funcionamiento de las instituciones mientras se cumplan los plazos que dice y los términos. Y la vía que dice la CN no hay que asustarse. No hay que tener miedo. El presidente está en sus derechos y sus facultades. Ahora el Congreso también tiene que juntar los números. Por eso, digo, mientras se haga dentro del marco democrático y dentro del marco de la Constitución no hay por qué tenerle miedo a las decisiones institucionales nacionales, provinciales y municipales”.