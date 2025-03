07/03/2025 - 8 M

Los costos de ser mujer en la Argentina libertaria

La eliminación de programas de asistencia, educación y salud han profundizado la sobrecarga de tareas de cuidado sobre las mujeres. La concentración en Tucucmán será desde las 18 en Plaza Urquiza.

Marcha 8 M Este sábado 8M será la marcha internacional por el día de las mujeres trabajadoras. En Tucumán convocan a las 18 en Plaza Urquiza.

Lorena Domínguez es vecina de la Villa 21.24 del barrio de Barracas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vive a 15 minutos del Obelisco. “Salgo a las 6 y media de la mañana de mi casa, acompaño a mi hijo al colegio y de ahí me dirijo al trabajo en Parque Centenario, donde cuido a un señor adulto que está enfermo y me pagan $2.500 la hora. Entro de 8 a 12”, cuenta a Página12. Al mediodía, regresa a Barracas, para ir a su segundo trabajo: un lavadero, donde también le pagan $2.500 la hora. “Hace tres semanas me aumentaron 500 pesos”, destaca Lorena, que tiene 42 años.

Por la tarde, a partir de las 19, cuida a un bebé en Avellaneda. Se queda hasta las 22. Le pagan $3.000 la hora. “Más o menos de lunes a viernes estoy sacando 26 mil por día, pero de viáticos tengo 2700, son cuatro boletos de 450 a Parque Centenario y 2 más a Avellaneda por día, en ningúno de los trabajos me lo pagan. A eso le tengo que sumar el almuerzo, quizás me como dos empanadas y compro otras dos, para mi hijo también, o él come en el colegio pero le tengo que dar más o menos $5.000 para que le alcance. Y cuando salgo de Avellaneda tengo que comprar la comida de la noche. Más o menos estoy gastando entre 10.000 o 12.000 pesos por día”, detalla.

Eso es entre semana. Los fines de semana cuida a dos niños que son mellizos. Le están pagando $3.500 la hora, pero depende mucho de los horarios que dispone porque tiene que cuidar a su hijo, de 12 años. Lo cría sola. “Sinceramente con todos los trabajos que estoy teniendo no me está alcanzando. No solamente tengo que alimentar a mi hijo; también le tengo que comprar sus necesidades. Ahora arrancó el colegio, una carpeta me está costando más de $10.000, el block de hojas, $9.000, las lapiceras, $2.500. Es imposible vivir así, no me alcanza, por más que esté trabajando en tres lugares diariamente y los fines de semana en otro lugar”, describe, con angustia y enojo.

Con el Gobierno de Javier Milei, la vida de muchas mujeres se volvió más precaria, con días sin descanso e ingresos que no alcanzan más que para la subsistencia.

“Lo que cuenta Lorena es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres que vivimos en barrios populares. Tienen entre dos y tres trabajos, algunas cuatro, y también hacen trabajo comunitario, en comedores, en merenderos, o en apoyos escolares, o en la casa de las mujeres, o en la posta de salud de La Poderosa. O sea, lo que hizo Milei es ponernos a trabajar como esclavas, porque no están registradas, trabajan mucho, son jefas de hogar, y realmente no les alcanza el día para generar ingresos, para poder llegar a la canasta básica de alimentos. Tratamos de sobrevivir en comunidad, pero de todas maneras esos lazos también están resentidos hoy, porque nos ha puesto en una situación de individualismo”, describe a este diario Claudia “La Negra” Albornoz, vocera del feminismo villero y referente de La Poderosa.

–¿Por qué ahora les rinde menos lo que ganan, cuando hay menos inflación? –le preguntó Página 12.

–Antes cobraban el Potenciar Trabajo, que era doble para aquellas que hacían trabajo comunitario. El transporte carísimo, la canasta básica altísima, son situaciones que nos pasan a lo largo y a lo ancho del país. O sea, si vos hablás con una compañera de cualquier asamblea de la Argentina, es esto, esta es la situación: no nos alcanza el tiempo para generar ingresos para poder comer –apunta Albornoz.

“En un país con enormes desigualdades, el ajuste no es neutral. A pesar de que Milei y su equipo niegan las brechas de género, éstas siguen existiendo: las mujeres perdemos más empleos, ingresos y derechos. A la vez, somos las que más tiempo debemos dedicar al cuidado cuando los hospitales colapsan o no alcanza para mandar a los hijos a doble turno. Más precarización, más brecha salarial y menos jubilaciones son el futuro que nos espera”, señaló a Página12 la economista Mercedes D’Alessandro.

Un informe del Centro de Economía Política (CEPA), con datos del tercer trimestre de 2024, refleja el impacto diferencial en función del género de las medidas económicas del Gobierno de Milei.

● La tasa de actividad de las mujeres (52,1%) es 18,4 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,5%).

● Se profundizó la brecha de desocupación respecto al año anterior, ubicándose en 1,7 p.p. La tasa de desocupación en mujeres es de 7,9%, mientras la misma tasa en varones es de 6,2%.

● La brecha en la informalidad laboral se incrementó a 3,7 puntos porcentuales: 38,7% en mujeres y 35,0% en varones.

● Los ingresos de los varones son 27,7% mayores que los ingresos de las mujeres; esta brecha se reduce a 21,4% entre asalariadas/os formales pero se incrementa a 33,3% en los informales. Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 61,4% de las personas con menores ingresos.

● La raíz de la desigualdad en el mercado de trabajo se encuentra en el hogar: las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo no remunerado que los varones.

● La contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza: el 65,0% del sector de mayores ingresos son varones. Así, las mujeres están subrepresentadas en el pago de impuestos progresivos: son el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales -que el gobierno redujo a su mínima expresión- y el 30,0% de quienes pagan impuesto a las ganancias. A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos que la de los varones. Esto implica una enorme brecha patrimonial.

“Estas desigualdades tienden a profundizarse con las políticas llevadas adelante por el Gobierno de Javier Milei”, advierte el informe de CEPA.

En materia presupuestaria, el Gobierno decidió prorrogar el Presupuesto 2023, garantizándose la discrecionalidad en el gasto. Lo mismo hizo en 2025. A su vez, las políticas que en 2023 estaban etiquetadas como PPG (Presupuesto con Perspectiva de Género), esto es, políticas que contribuyen a reducir las desigualdades de género, mostraron una caída de 21% en términos reales durante 2024.

Otras políticas que apuntaban a mejorar la situación de las mujeres que trabajan en casas particulares, como el Programa Registradas fue desmantelado. Los programas de infraestructura de cuidado se redujeron entre 82,6% y 99,5%. Las excepciones fueron la AUH (+38,7%) y el Programa 1.000 días (+202,7%), los únicos dos con incrementos.

Pero el modelo económico instaurado a partir del 10 de diciembre produjo otras consecuencias en mujeres y diversidades, advierte el relevamiento de CEPA:

● Se perdieron 15.748 puestos de trabajadoras de casas particulares entre noviembre 2023 y noviembre 2024. Este sector está sumamente feminizado: el 95% de quienes realizan este trabajo son mujeres, y sus ingresos han perdido a enero de 2025, 21,8% de su poder adquisitivo respecto a noviembre de 2023 (valor hora vs inflación).

● Otro sector sumamente feminizado es el docente: el 77% del personal de nivel inicial, primario y secundario son mujeres, y sufrieron un recorte de salarios en términos nominales con la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que representaba en promedio el 12% del sueldo.

● Las jubilaciones mínimas, que cobran mayormente las mujeres -que en un 79% accedieron vía moratoria y por ende cobran el haber mínimo- sufrieron una pérdida del poder adquisitivo de 13,3% en el primer trimestre de 2025 respecto al último trimestre del gobierno anterior. Es el resultado de la aplicación del DNU 274/2024 y el congelamiento del bono de $70.000 desde marzo de 2024. Debiera ser del doble ($145.303) si se lo hubiera ajustado con el mismo criterio del haber.

● A las jubiladas y pensionadas, a su vez, les quitaron la devolución del IVA, que representaba un ingreso extra de $18.800 por mes. También fueron perjudicadas por los recortes en PAMI.

● En marzo de 2025, el gobierno no va a prorrogar la moratoria previsional. Como consecuencia, 9 de cada 10 mujeres en edad cercana a jubilarse no podrán hacerlo. Deberán conformarse con una PUAM: 80% del haber mínimo, podrán acceder 5 años después (a los 65 en vez de a los 60) y no es pensionable.

● El 63% de quienes cobran el ex programa Potenciar Trabajo son mujeres. El poder adquisitivo del mismo cayó 64,6% entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. Para recuperar el nivel de noviembre 2023, el monto debiera ser hoy de $220.193,8.

● El programa Acompañar, que perciben las mujeres y diversidades en contextos de violencia de género, perdió 29,8% de su poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei, a la par que se detuvieron las altas, se redujo la cantidad de meses que se percibe (de 6 bajó a 3 meses) y se exige una denuncia policial, en contra de toda la evidencia disponible en materia de abordaje de violencias.

La motosierra es contra las mujeres

“Es importante clarificar que estamos viviendo un shock neoliberal, con un gobierno que está aplicando un ajuste de los más crueles de la historia”, apunta Luci Cavallero, socióloga e investigadora de la UBA, integrante del colectivo Ni una Menos. “Antes de la aplicación de este shock neoliberal ya había índices más altos de informalidad laboral en las mujeres, ahora nos encontramos con mujeres que tienen muchos más inconvenientes para salir de una situación de violencia, por el desmantelamiento de las políticas públicas, porque se hace imposible alquilar, pero también quienes tienen trabajo están en una situación de pluriempleo que creció muchísimo, para poder solventar todos los aumentos que hubo en tarifas públicas, en alquileres, y además hay una sobrecarga de trabajo de cuidado, porque el Estado se está retirando de la provisión y servicios públicos. Todo esto lo vemos profundizado en los hogares monomarentales en nuestro país. La última encuesta que hicimos con Inquilinos Agrupados nos dio que más del 60% de los hogares monomarentales tienen deudas para poder sustentar la vida cotidiana”, señala Cavallero.

Cecilia Bertolini es periodista y encabeza un hogar monomarental en Pinamar, donde cría sola a sus tres hijos. “Ser madre monomarental siempre fue duro desde todos los aspectos, económico y emocional pero ahora, con un gobierno nacional misógino nos impacta en mayor desigualdad por el desmantelamiento de las políticas públicas que podían ayudarnos. El sistema de redes de ayuda y contención está desarticulado, las madres no saben donde buscar asesoramiento jurídico gratuito sin los Centros de Acceso a la Justicia que el gobierno anterior estaba haciendo crecer en todo el territorio nacional y asesoraban, por ejemplo, para iniciar la demanda por incumplimiento de cuotas alimentarias. Estamos más solas. Y el dinero no alcanza, las condiciones materiales de existencia empeoraron, los alquileres y los servicios aumentan y no hay excepción para nuestra economía mensual. Empeoramos la calidad de vida, muchas madres debieron mudarse a casas de sus padres por no poder afrontar un alquiler”, enumeró Bertolini, que forma parte de la flamante Asociación Civil Monomarentales Argentina.

Al finalizar el primer año de gestión de Javier Milei sólo quedan vigentes 5 de 50 políticas de cuidado. El 90% fue recortado, desmantelado, derogado o está en riesgo, informa el último relevamiento de la mesa intersectorial La Cocina de los Cuidados.

“La eliminación de programas de asistencia, y los recortes en educación y salud han profundizado la sobrecarga de tareas de cuidado sobre las mujeres, quienes históricamente han sostenido estos espacios ante la falta de inversión pública. La eliminación de subsidios y el aumento del costo de vida también han impactado de manera desigual, afectando especialmente a madres, trabajadoras informales y sectores más vulnerables, que dependen de redes comunitarias para el cuidado de niños, personas mayores y con discapacidad”, coincide Karina Batthyány, directora ejecutiva de Clacso.

Discursos de odio y ataques

Lala Pasquinelli, artista visual y fundadora de Mujeres que no fueron tapa, pone el acento en otro aspecto que también tiene que ver con la vida de las mujeres en la era libertaria: los ataques que están sufriendo mujeres que tienen voz pública y son feministas. “Hoy esa conjunción es tremenda porque el hostigamiento no viene ya de los Influencers de derecha sino de quienes representan las máximas investiduras del gobierno. Entonces la violencia hacia nosotras está desbocada”, señala. Periodistas como María O’Donnell –por citar una– y artistas como Lali, han sido blanco recurrente de Milei.

“Desde el gobierno se difama, hostiga, maltrata a artistas y periodistas mujeres, y al mismo tiempo en esa acción, se legitima la violencia desde ahí para abajo. Si lo hace el Presidente, entonces lo puede hacer cualquiera. No podemos dejar de mencionar que desde el discurso del propio presidente en la cumbre de Davos que es un evento de temática económica las dos veces que concurrió utilizó su estrado para construir al feminismo como un enemigo de su plan de gobierno.”, agrega Pasquinelli.

“Los ataques violentos en los discursos del presidente sólo fomentan el odio y la discriminación”, coincide la científica Andrea Gamarnik.

“Es imperioso resistir: los movimientos feministas, la comunidad LGTBQ+, los científicos, los artistas, los trabajadores de la salud, los docentes, todos los trabajadores de nuestro país. Llegó el momento de unirnos, dejando de lado las diferencias, estamos frente a un gobierno que está destruyendo el futuro (y el presente) de nuestro país”, reflexiona Gamarnik

“Este 8 de marzo toca volver a hacer de la movilización un campo magnético que aglutine fuerzas para poner freno, para que el Basta Milei se haga sentir y retumbe”, plantea la activista feminista de La Revuelta, de Neuquén, Ruth Zurbriegger.

“Ser una mujer en la Argentina de Milei es difícil, pero siempre tendremos al feminismo como trinchera” propone Florencia Sabaté, de 25 años, coordinadora institucional de Mujeres x Mujeres, de Tucumán.

Por Mariana Carabajal, para Página 12