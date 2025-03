03/03/2025 - En General

Cómo la arquitectura sustentable está redefiniendo la industria hotelera

La industria necesita reducir sus emisiones de carbono en un 66% por habitación para 2030 y en un 90% para 2050 para garantizar que su expansión no genere un aumento proporcional de emisiones, según Sustainable Hospitality Alliance.

La huella de carbono del turismo global aumentó de 3.7 gigatoneladas (Gt) a 5.2 Gt entre en los últimos años, con una tasa de crecimiento anual del 3.5%, superando el incremento anual del 1.5% de las emisiones globales en el mismo periodo, según un estudio publicado en noviembre de 2024. Para cumplir con el Acuerdo de París, se espera que los hoteles reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero por habitación en un 90% con respecto a los niveles de 2010 para 2050. Este cambio no solo responde a regulaciones ambientales, sino también a la creciente demanda de los viajeros por opciones ecológicas.

Hoy el sector hotelero está comenzando a adoptar prácticas innovadoras como el uso de energías renovables, iluminación LED, sistemas de climatización eficientes y sensores de ocupación para reducir el consumo energético. También optimizan el uso del agua mediante duchas con restrictor de caudal, sistemas de recolección de agua de lluvia y plantas de tratamiento para su reutilización. Además, están priorizando materiales reciclados en sus renovaciones, intentando reducir el desperdicio con programas de compostaje y eliminando plásticos de un solo uso.

Desde edificios con certificaciones LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) hasta la reutilización de materiales en renovaciones, los hoteles están redefiniendo su relación con el medioambiente a nivel global. Un ejemplo clave de esta tendencia en Argentina, es la remodelación en progreso que adelanta Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, con el objetivo de integrar más prácticas de eficiencia energética y gestión responsable del agua, entre otros recursos. Algunas de sus mejoras más destacadas se encuentran en las nuevas habitaciones de categoría Superior, como duchas de alto rendimiento, doble descarga del WC y griferías con restrictor de caudal, reduciendo el consumo de agua potable en hasta un 30% aproximadamente o el recambio de los ventanales de la fachada del hotel, que no solo aportan una estética actual, sino que también favorecerá al uso eficiente del sistema de HVAC.

“Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros huéspedes experiencias de alta calidad mientras incorporamos prácticas más eficientes y responsables con el entorno. Cada decisión en el proceso de remodelación busca hacer de nuestro hotel un espacio más moderno, implementando un nuevo diseño que garantiza el confort y un servicio de calidad en Buenos Aires”, afirmó Marcelo Adrián Bottazzini, Director de Ingeniería y responsable del área de sustentabilidad de Sheraton Buenos Aires Hotel.

La sostenibilidad es un pilar fundamental en la estrategia del hotel, presente en su programa SERVE 360: Doing good in Every Direction, guiados por sus Objetivos de Sostenibilidad e Impacto Social para 2025, así como por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. “A través de tecnologías innovadoras, planificamos, implementamos y monitoreamos nuestras acciones, asegurando una operación responsable que beneficia tanto a nuestro negocio como a las comunidades donde estamos presentes.” concluyó Bottazzini.

Este tipo de medidas son esenciales en un contexto donde las operaciones hoteleras pueden consumir hasta ocho veces más agua que las comunidades locales en algunas zonas, de acuerdo con la Sustainable Hospitality Alliance. Inclusive se debe tener en cuenta que la crisis del agua fue identificada como el tercer riesgo global más impactante por el Informe de Riesgos Globales 2016 del Foro Económico Mundial. Para 2030, se espera que la demanda mundial de agua crezca un 50%, lo que hace imperativo que la hotelería adopte estrategias de conservación de este recurso.

La evolución de la hotelería hacia modelos más sustentables no es solo una necesidad ambiental, sino también una respuesta al crecimiento proyectado del sector. Según la Sustainable Hospitality Alliance, la industria necesita reducir sus emisiones de carbono en un 66% por habitación para 2030 y en un 90% para 2050 para garantizar que su expansión no genere un aumento proporcional de emisiones. Estos datos reflejan el desafío que enfrenta la industria y la urgencia de adoptar prácticas sustentables.

La combinación de innovación, confort y responsabilidad ecológica en proyectos como el Sheraton Buenos Aires Hotel y en desarrollos vanguardistas a nivel global marca el camino hacia un futuro más sostenible para la industria hotelera.