03/03/2025 - Salud

Nueva crisis respiratoria, una jornada difícil para el papa

Dos insuficiencias agudas le provocaron broncoespasmos. Se le volvió a aplicar ventilación mecánica no invasiva. Pronóstico sigue reservado.

Sigue.

Otra jornada difícil para el Papa ingresado en el Gemelli, lo que vuelve a aumentar la preocupación sobre su estado de salud.

Ayer el Pontífice "ha presentado dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, causados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consiguiente broncoespasmo", según el parte médico vespertino difundido por la Sala de Prensa Vaticana.

Por lo tanto, se realizaron "dos broncoscopias" con "necesidad de aspirar abundantes secreciones".

Por la tarde, se reanudó la "ventilación mecánica no invasiva" con la mascarilla que cubre tanto la boca como la nariz.

Francisco, en cualquier caso, incluso durante las crisis respiratorias, "se mantuvo siempre lúcido, orientado y colaborador".

No es casual, por tanto, que fuentes vaticanas definan la de hoy como "una tarde un poco más difícil" que las anteriores.

Horas en las que el Papa también ha experimentado "el sufrimiento de una persona a la que le falta el aire".

La de ayer representa evidentemente una dificultad respecto al cuadro complejo en el que se encuentra el Papa".

En cuanto a la acumulación de moco, esta "es una consecuencia de la neumonía bilateral, es una reacción por parte de los bronquios y los pulmones que acumulan moco para eliminar las bacterias. Se genera entonces un espasmo, una constricción: se respira con mayor dificultad y se intenta expulsar lo que hay dentro". En otras palabras, siempre según las fuentes, "no es un elemento nuevo: es una consecuencia de lo que hay".

Cabe destacar como prueba de esto que "los valores de los análisis de sangre se mantienen invariados: no ha habido un aumento de la leucocitosis, un incremento de los glóbulos blancos, por lo tanto, no se trata de una infección que esté creciendo, sino que son las consecuencias de la infección en curso".

Sigue siendo una realidad preocupante y lo demuestra el hecho de que, "aunque los médicos no hagan referencia a 'dificultades críticas', han confirmado el cuadro complejo, así como el pronóstico reservado, por lo tanto, una situación que no está fuera de peligro, abierta a dificultades", con también "la posibilidad de crisis" como las de hoy. Y en cualquier caso, "las neumonías requieren tiempo para superarse y siempre están abiertas a complicaciones".

Durante toda la noche pasada, el Papa había "dormido bien", informó la Sala de Prensa de la Santa Sede. Luego, esta mañana, en su decimoctavo día de ingreso en el Gemelli, "se despertó, desayunó y comenzó las terapias del día", según fuentes vaticanas.

Después, por la tarde, las nuevas crisis respiratorias agudas, que recuerdan lo sucedido el viernes pasado y el sábado anterior.

Por el momento, no sería "inminente" una nueva rueda de prensa de los médicos, se explica desde el Vaticano. Y se sigue rezando por el Papa: entre las muchas iniciativas, continúan los rosarios vespertinos en la Plaza de San Pedro —esta noche presidido por el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos— y "por el momento no se prevé un término" para dicha maratón de oración, dicen las fuentes vaticanas.

Mientras tanto, desde su habitación en el Gemelli, Francisco sigue enviando mensajes cruciales para el mundo.

Después de que ayer, en el texto para el Ángelus, subrayara cómo "desde aquí la guerra parece aún más absurda", hoy destacan las fuertes advertencias contenidas en el mensaje enviado a la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, fechado "desde el Policlínico 'Gemelli', 26 de febrero de 2025": en particular, aquellas sobre el hecho de que "no será la tecnocracia la que nos salve", ya que la "desregulación utilitarista y neoliberal planetaria" es una forma de imponer "la ley del más fuerte", y sobre la "progresiva irrelevancia de los organismos internacionales", contra la cual el Pontífice pide "promover un multilateralismo que no dependa de los intereses de unos pocos".

"Hoy el Papa está ejerciendo un magisterio extraordinario sobre la fragilidad: no con palabras, sino con el cuerpo, recuerda a todos nosotros, a toda la humanidad, empezando por los mayores, que todos somos frágiles y que, por lo tanto, debemos cuidarnos los unos a los otros", comentó el presidente de la Academia, monseñor Vincenzo Paglia.

A la pregunta de cuánto se echa de menos la voz del Pontífice, el arzobispo respondió que "se echa muchísimo de menos. Por eso hacemos bien en rezar, para que vuelva pronto".

"El pronóstico sigue siendo reservado", se explicó.

Las fuentes vaticanas explican, sin embargo, que "los médicos siempre han hablado de un cuadro complejo, y lo que ha sucedido hoy —al igual que las crisis anteriores— sigue estando dentro de la complejidad del cuadro, que tiene sus propias dificultades.

"Solo espero que el Papa Francisco —concluyó— vuelva pronto a hacer oír su voz, también públicamente, porque necesitamos a hombres como él que sean verdaderamente universales y no solo partidistas". ANSA