Estudio muestra que la media para otras capitales es del 48%.

02/03/2025 - Cultura

En Río, el 57% de los cariocas fue al cine en los últimos 12 meses

Los habitantes de la ciudad de Río de Janeiro son los que más visitan cines y teatros en comparación con otras capitales brasileñas: el 57% de los cariocas ha visitado el cine al menos una vez en los últimos 12 meses. La media para las demás capitales es del 48%. Respecto al teatro, el 32% fue al teatro al menos una vez en el último año, por encima de la media del 25%.

Para los cariocas, el carnaval es el evento cultural más importante y la feijoada es el principal plato típico.

Sin embargo, no todos los residentes de Río de Janeiro acceden a la cultura de la misma manera; el acceso a cines, teatros, museos y otras atracciones es mayor en las zonas más exclusivas de la ciudad.

La información forma parte de la encuesta Cultura en las Capitales, realizada por JLeiva Cultura & Esporte, con patrocinio de Itaú y del Instituto Cultural Vale, a través de la Ley Rouanet. Después de publicar en enero un panorama general de las capitales de Brasil , ahora se publican semanalmente los datos de cada una de las capitales, en detalle.

La investigación consideró el acceso a 12 actividades culturales: libros, cine, videojuegos, espectáculos , fiestas populares, bibliotecas, danza, museos, teatro, circo, lecturas de poesía y conciertos.

Cine y teatro

La actividad cultural a la que más tiene acceso la población de Río de Janeiro son los libros, según el 67% de los entrevistados. La ciudad destaca, sin embargo, por su teatro y cine, ocupando el primer lugar en el ranking de todas las capitales en acceso a estos equipamientos culturales.

En términos de acceso al teatro, mientras el 32% de los cariocas asiste a espectáculos, Florianópolis queda en segundo lugar, con el 31% de la población asistiendo a estos espacios. En cine, Porto Alegre viene en segundo lugar, con un 54% de la población viendo las películas que se proyectan actualmente. El porcentaje de Río es del 57%.

“[Río] ya está, digamos, por delante en casi todas las actividades culturales, porque en las dos variables que son fundamentales para tener un buen acceso a la cultura, Río está bien: educación y renta”, afirma el director de JLeiva Cultura & Esporte, João Leiva.

En ambas actividades, la ciudad también registra las tasas más bajas de quienes nunca han ido al teatro -un 29% de la población- ni al cine, un 4%. El porcentaje de personas que nunca ha ido al teatro es similar al de Porto Alegre, siendo el porcentaje de los que nunca han ido al teatro el más bajo, seguido de Belo Horizonte, Curitiba y Vitória, todas con 31%.

En relación al liderazgo en el consumo de cine, Leiva destaca que la ciudad tiene tradición en cine, siendo sede por ejemplo de la Agencia Nacional de Cine (Ancine), de la antigua Compañía Brasileña de Cine (Embrafilme), que funcionó hasta 1990, y de la distribuidora RioFilme, gestionada por el ayuntamiento.

Respecto al teatro, la directora ejecutiva del Instituto Cultural Vale, Luciana Gondim, dice que la ciudad “está viviendo una fase muy feliz”. Cita teatros como el João Caetano, el Teatro Municipal Carlos Gomes, el Teatro Adolpho Bloch, como ejemplos de equipamientos que funcionan en el centro de la ciudad, lugar que amplía el acceso a la población.

“Es donde hay mucho trabajo, donde puedes ir al final del día, donde puedes tener acceso para llevar a tu familia incluso un fin de semana. Allí tenéis una red de transporte, aunque no ideal, pero hay metro, hay autobuses, que pasan por allí. Este acceso aumenta. “Por lo tanto, fue una gran decisión para la ciudad realizar esta inversión en el teatro”, dice Gondim.

Desigualdad de acceso

A pesar del acceso prioritario a estos equipamientos culturales, este acceso es desigual. Datos de Río de Janeiro muestran, por ejemplo, que mientras en la zona sur, una zona privilegiada de la ciudad, el 74% de los residentes va al cine, en Bangu o Santa Cruz, en la zona oeste de la ciudad, ese porcentaje baja al 47%.

Según el estudio, estas diferencias regionales también se reflejan en la distribución desigual de la infraestructura cultural en la ciudad. Para el 50% de los entrevistados las actividades culturales a las que asisten tienen lugar lejos del barrio donde viven, mientras que sólo el 15% afirma que estas actividades tienen lugar en el propio barrio.

“Cuando analizamos cultura y acceso, necesariamente hablamos de una ecuación que involucra tiempo y dinero”, dice Gondim. “Si analizamos la investigación en su conjunto, este tema resulta estructurante. Si una persona tiene el deseo de ir, pero no tiene ni el tiempo ni el dinero, no irá. Entonces, ese es un factor general para pensar la cultura, pensar el desarrollo socioeconómico del territorio”, añade.

La investigación muestra que no falta interés por parte de los cariocas. Si las personas que quieren ir a eventos culturales pudieran ir, la audiencia podría duplicarse. Por ejemplo, mientras que el 23% de los encuestados fue a espectáculos de danza, el 28% quería ir pero no lo hizo. En el caso del teatro, el 32% fue a alguna función, pero un 30%, a pesar de no haber ido, dijo que le gustaría ir.

Carnaval y feijoada

El estudio más completo publicado en enero de este año mostró que, en todo el país, la fiesta popular más concurrida es la de junio y no el Carnaval.

En Río, conocida nacional e internacionalmente por su carnaval, la población considera las festividades como el evento cultural más importante de la ciudad. El carnaval atrae al 57% de la población de la ciudad, que asiste a los desfiles de las escuelas de samba o a las fiestas callejeras. Este porcentaje es mayor que el porcentaje nacional. En todo el país, el 48% dice que asiste al carnaval.

Sin embargo, las fiestas de junio, como en el resto del país, son las más frecuentadas por los cariocas, el 77% afirmó asistir a estas fiestas.

En cuanto al género musical favorito, mientras el sertanejo lidera la preferencia nacional, mencionado por 15 de las 27 capitales brasileñas, en Río, el campeón es el MPB, mencionado por el 39% de la población, seguido del pagode (27%) y el Gospel (25%).

La encuesta también preguntó a los encuestados qué plato representa mejor la gastronomía de su ciudad. Era una pregunta abierta: la gente podía nombrar cualquier plato. La feijoada y los frijoles fueron los más comunes, mencionados por el 44% de los entrevistados en Río. El arroz y los frijoles fueron mencionados por el 22% y diversas carnes por el 15%.

En otras capitales, los frijoles son mencionados por el 20% de las personas, en promedio, seguido del arroz y los frijoles, 19%.

La investigación

La encuesta Cultura en las Capitales es la mayor investigación jamás realizada sobre los hábitos culturales de los brasileños. Se puede acceder a los datos a través de Internet .

La encuesta se realizó a través de un cuestionario aplicado a 19 mil 500 personas residentes en todas las capitales y el Distrito Federal. Solo en Río, entre febrero y abril de 2024 se entrevistó a 1.500 residentes de la ciudad, todos ellos de 16 años o más. El estudio abordó las prácticas culturales de los entrevistados durante los 12 meses anteriores.

Fuente: Agencia Brasil