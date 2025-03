28/02/2025 - Paritarias

Gobierno y docentes firmaron un aumento del 10 % en tres partes

El gobernador Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes, la firma del acuerdo por recomposición salarial con el Frente Gremial Docente. Se trata de un aumento del 10 % en tres partes. De este modo, las clases comenzarán el 5 de marzo.

El primer mandatario estuvo acompañado por los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Educación, Susana Montaldo; de Economía, Daniel Abad. También participó el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Juan Facundo Juez Pérez.

Los trabajadores estuvieron representados por los secretarios generales de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Hugo Brito; de la Unión de Docentes Tucumanos (UDT), Daniel Vizcarra; de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (APEMyS), Isabel Ruiz; de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Luis Neira.

El gobernador destacó la importancia del diálogo como herramienta para la resolución de conflictos, subrayando que "para alcanzar acuerdos es fundamental escuchar y ser escuchados". En este sentido, resaltó “la participación de los ministros en la mesa de negociaciones y la voluntad de ambas partes para llegar a un consenso”.

Entre los puntos abordados en la reunión, hizo énfasis “en la estabilidad laboral de los docentes, las condiciones edilicias de las escuelas y la necesidad de actualización pedagógica”. Asimismo, mencionó “la normalización de la Junta de Clasificación, un avance significativo luego de más de 16 años de funcionamiento sin elecciones democráticas”.

En cuanto a la recomposición salarial, Jaldo aseguró que el compromiso del Ejecutivo provincial es garantizar el cumplimiento de los acuerdos sin incurrir en compromisos que no puedan sostenerse a futuro. "No podemos prometer lo que no vamos a poder cumplir", afirmó, recordando episodios pasados en los que se firmaron actas que luego no fueron respetadas en su totalidad.

Otro aspecto que destacó fue “la incorporación del idioma inglés desde el primer grado, una medida que busca preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo moderno”. Además, señaló “la importancia de los programas de asistencia nutricional en las escuelas, ya que muchos niños dependen de ellos para su alimentación diaria”.

El mandatario enfatizó que “Tucumán se encuentra en una situación económica ordenada, con un presupuesto que prioriza áreas sensibles como educación, salud, seguridad y desarrollo social”.

Amado expresó que “se trata de la sexta recomposición salarial en lo que va de su mandato, en un año y cinco meses. Esta vez con el Frente Gremial Docente. Esto nos da la certeza de que las clases comienzan el próximo miércoles, el 5 de marzo”.

El ministro informó que “acordamos un aumento del 10 % hasta mayo. La primera cuota del 5 % será con el sueldo de febrero, o sea que se hace efectivo con el sueldo de marzo con boleta adicional, luego el 2,5 % en abril y 2,5 % en mayo. También avanzamos en titularización, sigue en pie el descuento para transporte público”.

Montaldo dijo que “estamos muy entusiasmados con este inicio de ciclo lectivo. Este acuerdo no solo alcanza lo salarial, sino que tiene que ver con estabilidad docentes, concursos, titularización, modificación de estatuto docente”.

A su vez, sostuvo que “es un año importante para mejorar la calidad educativa. Este año incorporamos la alfabetización del inglés. También comenzamos con capacitaciones para enseñar la historia de Tucumán”.

Ruiz sostuvo que “en esta acta firmamos cuestiones salariales y diversas situaciones que aquejan al docente. Respecto a lo salarial hay unas pautas que se marcan a nivel nacional. Lo bueno es que Tucumán se comprometió a que los aumentos sean acumulativos” y agregó: “las clases comienzan el 5 de marzo”.